Krkonoše - Zimní sezona vstupuje do svého vrcholu, a proto Správa KRNAP připomíná návštěvníkům, co dělat a co naopak může křehké krkonošské přírodě škodit. Pro potěšení sjezdařů existuje dnes v Krkonoších několik desítek kilometrů sjezdových tratí různých stupňů obtížnosti.