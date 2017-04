Africké safari, skvost královédvorské zoo, je kulturní památkou

Dvůr Králové - Brány zoologické zahrady ve Dvoře Králové se poprvé otevřely v roce 1946. Po postupném vývoji se zoo v 70. letech začala orientovat výhradně na africká zvířata. Tehdejší ředitel Josef Vágner podnikl celkem sedm expedic na africký kontinent, přivezl odsud až dva tisíce nových zvířat a dal základ jednomu z nejproslulejších míst.

Jedinečnost Vágnerova safari v Zoo Dvůr Králové ční především z nevšední atmosféry. Lidé se tu prochází okolo zvířat, mohou se mezi nimi projíždět i v automobilech. Protíná ho pět kilometrů cest a čtyři velké mosty.

Ve výbězích tu žije přes 200 zvířat, například antilopy, lvi, pakoni, vodušky nebo pštrosi. V nedávné době sem zoo umístila také hrochy.

„Safari je mimořádný počin, ve střední Evropě zcela nevšední. Unikátní je jeho vize i rozhodnutí umístit sem velké chovy afrických zvířat. Výjimečná je realizace celé zahrady," vyzdvihl v loňském roce ministr kultury Daniel Herman. Do Dvora Králové přijel s nevšedním cílem. Slavnostně tu totiž prohlásil Africké safari Josefa Vágnera za kulturní památku. „Je tu na naše poměry nenapodobitelná atmosféra. Safari je jedinečné místo," rozplýval se Daniel Herman pár desítek minut poté, co dostal možnost nakrmit žirafy.

Safari je podle ministerstva významným dokladem historického vývoje a životního způsobu společnosti. Dokládá jedinečné tvůrčí schopnosti člověka. Zápis části zoologické zahrady do seznamu kulturních památek je v České republice prvním svého druhu.

„Celé safari má silnou ideu. Je to jedinečně koncipované místo," řekl ředitel josefovského pracoviště Národního památkové ústavu Jiří Balský. Zoo si od nedávného zapsání do seznamu kulturních památek slibuje získání dalšího významného partnera při rozvoji safari i celé zahrady. „Památku bude samozřejmě dál spravovat zoo, památkový ústav se stává jen dalším partnerem k jednání o rozvoji a změnách. Předmětem ochrany je prostorové uspořádání safari. Všechno je nějak vymyšleno, udržováno. Při rozvoji budeme dohlížet na to, aby základní myšlenky nebyly měněny," objasnil Jiří Balský.

Prohlášení safari za kulturní památku uvítala i dcera Josefa Vágnera Lenka Vágnerová. „Je to nejen velký úspěch pro dvorskou zoo a město, osobně tento akt považuji také za významné ocenění celoživotní práce mého otce," uvedla vloni při slavnostním okamžiku Lenka Vágnerová. Safari bylo celoživotním projektem jejího otce.

Zoologické zahradě ve Dvoře Králové se už desetiletí daří plnit nejzákladnější poslání zoo. Stará se o akutně ohrožené živočišné druhy, mnohé z odchovaných jedinců postupně také vrací na africký kontinent. Od roku 1990 pracovníci zahrady za přísných podmínek vypustili do přírody více než sto zvířat. Do jihoafrických rezervací takto například putovalo 81 buvolů kaferských nebo 29 antilop koňských.

Jedním z vrcholných činností Zoo Dvůr Králové je snaha o zachování populace nosorožců. Už v roce 2009 zahrada převezla 3 nosorožce dvourohé do Tanzánie a 4 severní nosorožce tuponosé do Keni. Vloni na tisíce kilometrů dlouhou cestu vyrazila například samice Eliška. Ta nový domov našla v přísně střežené rezervaci Mkomazi v Tanzánii.