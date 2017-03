Andrej Babiš: Prodej pozemků v Harrachově není šťastný nápad

Harrachov /GALERIE/ - Ministr financí navštívil Harrachov a Rokytnici nad Jizerou. Důvodem nebyla EET a zdejší obchodníci, ale lyžařský areál. 23 hekterů, na kterých mimo jiné leží sportoviště, měl koupit dosavadná nájemce. Babiš v polovině ledna nařídil revizi kupní smlouvy a znaleckých posudků.

Ministr financí Andrej Babiš navštívil 1. března 2017 Harrachov a Rokytnici nad Jizerou, zavítal do vybraných obchodů se sportovním vybavením a do lyžařského areálu. Návštěva proběhla při příležitosti zahájení druhé vlny EET pro maloobchod a velkoobchod.Foto: VLP / Zbranek Petr

Na vlastní oči se jel ve středu Andrej Babiš podívat, o jaké pozemky se jedná. Převod harrachovského skiareálu totiž sám v polovině ledna zarazil, když se do transakce vložil svým nařízením o neprodlené revizi znaleckých posudků i prodejní smlouvy. Kvůli tomu, že leží v Krkonošském národním parku, ji totiž muselo schvalovat ministerstvo životního prostředí. A od něj je už jen kousek k ministerstvu financí.



Zimní sportoviště prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových měl získat dosavadní nájemce, společnost Sportovní areál Harrachov (SAH). Jde o 23 hektarů, na nichž jsou dvě třetiny skiareálu v Harrachově. O přímém prodeji do rukou SAH bylo rozhodnuto, protože na pozemcích jsou stavby, které patří provozovateli a společně s pozemky tvoří funkční celek.



POZEMKY, AREÁL I SKOKANSKÉ MŮSTKY



Ministr financí svůj hlavní důvod návštěvy neskrýval, přesto mimo jiné v Harrachově navštívil i dva obchody, které se od 1. března zapojily do druhé vlny EET. Tato vlna se týká velkoobchodů, maloobchodů i obchodníků s auty.



Andrej Babiš od ranních hodin jednal v Harrachově s místními podnikateli i starostkou Evou Zbrojovou o pozemcích. „Přijel jsem hlavně kvůli tomuto jednání. Bohužel obec je postižena tím, že se zde nachází sportovní areál, město i podnikatelé, ale každý z nich má jiný názor," komentoval Andrej Babiš situaci s plánovaným převodem pozemků.



Podle něj je škoda, že oblast, která se může chlubit i takovou raritou, jako je Mamutí můstek, strádá kvůli hádkám. „Je to unikát, je jich na světě jen pět a je opravdu škoda, že se tu neumí domluvit," konstatoval ministr Babiš. Podle něj prodej těchto pozemků není zrovna šťastný nápad.

Kontrola připravené smlouvy a znaleckých posudků ještě není u konce. Zda prodej skončí, stát si pozemky nechá a bude je dál pronajímat, bude záležet na výsledku. Stát na prodeji podle Babiše netrvá.



KOUPIL SI ČEPICI A SVEZL SE NA SKÚTRU



V rámci návštěvy zavítal ministr i do několika místních obchodů. Koupil si čepici a při té příležitosti zkontroloval i účtenku. Pro majitele obchodu Davida Čermáka znamenala EET stejně jako pro ostatní podnikatele určité výdaje: „Znamenalo to samozřejmě nutnou instalaci EET pokladen do všech prodejen. Na elektronickou evidenci jsme se připravili již v listopadu, neboť vlastníme i penzion." Čermák dodává, že náklady na jednu prodejnu se pohybovaly ve výši šest až deset tisíc. Podle něj ale EET nijak nezkomplikuje prodej.



Andrej Babiš se vyjádřil k prvním odezvám právě spuštěné druhé vlny EET. „Ráno jsem se díval a bylo tam celkově asi 230 000 autentizačních údajů. Když odpočítáme první vlnu, je to přibližně 160 tisíc," uvedl. Informace hlášené Finanční zprávou zahrnovaly i různé jednorázové obchody, které fungují jen pár měsíců v roce, jak uvedl sám Babiš „Myslím, že zatím nemám žádnou zprávu, že by to nefungovalo," dodal.



Elektronická evidence tržeb se týká i internetových obchodů, v harrachovském e-shopu se setkal s jeho majitelem. „On s EET nemá problém. Naopak to vnímá jako narovnání podnikatelského prostředí," uzavřel Andrej Babiš.



Návštěvu Semilska zakončil ministr financí ve Sportovním areálu Spartak Rokytnice, na Lysou horu vyjel na skútru. Že ministr financí vůbec nemusí mít u sebe finance, bylo zřejmé v momentě, kdy nemohl zaplatit ohřívače na ruce, záhy ovšem situaci napravil.