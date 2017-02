Babičky a dědové jdou zpátky do školky. Mají dětem číst pohádky

Turnov - Senioři bývají někdy v důchodovém věku opuštění a připadá jim, že je nikdo nepotřebuje. Přitom právě oni mohou pomoct při výchově malých ratolestí, a to nejen vlastních vnoučat, na které mají rodiče stále méně času.

Ilustrační fotoFoto: čtk

V přetechnizované době si v turnovských mateřských školách řekli, že využijí trpělivost a čas babiček a dědů a pozvali je k účasti na projektu Babička a dědeček do školky. O co konkrétně jde? „Pohádková babička nebo dědeček přijdou v dopoledních hodinách do konkrétní třídy v mateřské škole, obléknou si pohádkový plášť a přečtou dětem pohádku v časovém rozmezí pět až deset minut. Poté si bude s dětmi vyprávět, může si také malovat nebo se podílet na dalších společných činnostech. Na závěr své návštěvy předá dědeček či babička dětem krátkou pohádkou natištěnou na A5, kterou si děti vlepí do svého pohádkového bloku. Ten pak přinesou domů a rodiče mají za domácí úkol přečíst dětem tuto pohádku," popisuje dramaturgyně Městské knihovny Antonína Marka Eva Kordová. „Tímto způsobem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání. Další den pak přijde babička či dědeček znovu do školky a zeptá se dětí, o čem pohádka byla. Za odměnu dostávají děti nálepky do pohádkového sešitu. K jednotlivým příběhům si mohou malí posluchači malovat obrázky nebo vytvářet různé koláže. Na konci školního roku dětem zůstane pohádková knížka ve formě sešitu, s ktátkými pohádkami i s autorskými obrázky či nálepkami. Ke knize se děti mohou kdykoliv vracet, ať už ve školce nebo doma s rodiči při společném čtení," uzavírá Eva Kordová.