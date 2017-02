Vrchlabí - V lyžařském areálu Vejsplachy ve Vrchlabí si běžkaři lebedí. A neváhají na něj sami přispět. Je jediným v kraji s technickým zasněžováním, v provozu bývá pět měsíců.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Všední den, večer, všude okolo tma, nicméně pod rozzářenými reflektory v sousedství moderní fotbalové arény na okraji Vrchlabí si dávají do těla lyžaři. Běžecký areál Vejsplachy si získal u veřejnosti značnou oblibu.

Dokonce tak velkou, že na něj sami přispívají nakupováním speciálních známek a odznáčků v hodnotě od 50 do 500 korun. „Taky je máme," chlubí se dvojice Ladislav Prouza a Martina Hlaváčková z Vrchlabí a září spokojeností. „Rádi jsme přispěli, je to tady totiž super. O vánočních svátcích jsme tady byli pět dní za sebou. Takový areál můžou všichni ostatní městu závidět. Trať je osvětlená, perfektně upravená." Provozovatelé ji mění v hladký koberec i díky vlastnímu vynálezu, čtyřkolce se speciální frézou. Veřejnost za vstup do areálu nic neplatí.

Běžkařskému ráji pomáhá i vynález

Město dotuje údržbu běžkařských tratí v areálu Vejsplachy zásadní částkou 450 tisíc Kč. Areál, který je v současné moderní podobě otevřený od loňské zimy, spolkne ročně 750 tisíc Kč. Příspěvek od amatérských lyžařů, kteří si vyjedou po práci nebo o víkendu a mají možnost zakoupit si originální známky, sice není zásadní, sotva dá dohromady padesát tisíc. Nicméně pro provozovatele, místní oddíl TJ SVS Krkonoše, je hřejivá skutečnost, že dobře slouží veřejnosti a ta jejich činnost oceňuje. „Je to jako v Novém Městě na Moravě. Tam taky mají umělé zasněžování na bezmála čtyřkilometrovém okruhu.

Rozdíl je v tom, že to dělají profesionálně a komerčně pro pořádání Světových pohárů v biatlonu, tady jsme ryzí dobrovolníci," říká duchovní otec běžkařského ráje jménem Vejsplachy Roman Charvát, člen vedení TJ SVS Krkonoše. „Jinde v republice něco takového nenajdete, už jen v šumavském Vimperku, kde mají na zasněžování dvě děla. My sedm, z toho tři půjčená," doplňuje. Nastříkání umělého sněhu vyžaduje dva tisíce hodin. „Jak jinak než brigádnických," poznamená Charvát. Areál je vyhledávaným místem rovněž pro lyžařské oddíly z regionu. Sejde se v něm i pětistovka běžkařů denně. „Výhoda je, že tratě nejsou dramaticky náročné," povídá. Původní tratě se zrodily ve Vrchlabí za dob Československa, kdy bylo ve městě středisko vrcholového sportu.