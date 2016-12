Bitva o vánoční stromky z hor

Vrchlabí - Lidé vzali útokem prodej vánočních stromků z krkonošských lesů. Smrčky šly na dračku.

Jako na startu běžeckého závodu to vypadalo včera mezi vrchlabskými budovami Správy Krkonošského národního parku a ekocentra Krtek.

Jen místo závodníků se seřadili na startovním roštu zájemci o limitovanou edici certifikovaných stromků z krkonošských lesů. Už drahnou dobu před devátou hodinou ranní se začala tvořit fronta, která se v době zahájení prodeje rozvinula na několik desítek metrů. Parkoviště připomínalo největší obchodní centra v prime timu. Hlavní čas přišel úderem deváté. Startovní páska šla nahoru a zahájila masivní úprk dychtivých uchazečů. Bezmála dvě stovky lidí se vrhly na krkonošské smrčky. Žádné cizokrajné ze všech možných světových koutů, ale ty pravé, z nejvyšších českých hor. Lesníci Správy KRNAP je posbírali po celých Krkonoších, od Harrachova po Rýchory. Do prodeje jich šlo 180, všechny označeny nejprestižnějším lesnickým certifikátem FSC. Prodaly se všechny. Už jen pár chvil a budou zářit ozdobené v domácnostech.

Bitva o vánoční stromky z krkonošských lesů

Vybrat ten správný, nejlépe co nejrychleji před dalšími lačnícími zájemci. Vystát frontu, změřit výšku stromku, podle které se stanoví cena, šup s ním do baličky, jež ho promění v síťovanou nudli, a hurá k pokladně. Tam ještě dárek jako poděkování za zájem a označení uznávaným certifikátem. Takovým postupem si prošli lidé, kteří se zařadili do početného davu uchazečů, a chtěli mít vánoční stromek z Krkonoš. Nemuseli ani vynaložit majlant. Metrový byl za stovku, dvoumetrový za dvě. Smrček s výškou 150 cm vyšel na 150 Kč. Přiložený certifikát Forest Stewardship Council (FSC) deklaroval, že krkonošské lesy jsou obhospodařovány přírodě blízkým způsobem.

„To je právě to, co mě zaujalo," povídal Jiří Novotný z Lánova a v ruce třímal pořádný smrček. „Chodívám občas do Krtka na přednášky a besedy, tam jsem se o prodeji dozvěděl. Líbí se mi, že stromky pocházejí odsud z Krkonoš. To myslím, oceňují všichni, co tady jsou," řekl. Zatímco Jiří Novotný se vydal pro certifikovaný vánoční stromek poprvé, Vrchlabák Jaroslav Hloušek pro něj vyráží pravidelně každou zimu. „Je to už tradice, lidi se naučili pro stromky od KRNAP chodit. Navíc i ceny jsou velmi výhodné," poznamenal.

Ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka rozptýlil případné obavy lidí, že vyřezáním stromků došlo k poškození krkonošských lesů. „Naopak svou koupí přispěli ke zlepšení stavu krkonošských lesů. Utržené peníze se totiž příští rok do lesů v Krkonoších vrátí v podobě nových stromků," zdůraznil. Nabízené stromky pocházely z prořezávek, a tudíž les jejich vyřezáním neutrpěl. „V rámci hospodaření v lese bychom je stejně museli vyřezat. Je tedy lepší je vyříznout nyní a nabídnout veřejnosti jako vánoční stromky," řekl Jan Hřebačka, sám profesí lesník. „Vnímáme to i jako preventivní opatření, aby nám lidé nechodili s pilkou do lesa," dodal. Lesnické prořezávky jsou ve většině krkonošských lesů zatím ještě nutnou součástí péče o tuto část bohatství nejstaršího národního parku. Za výtěžek z prodeje Správa KRNAP navrátí do lesů dřeviny, které v nich chybí: jedle, javory nebo buky.

Jan Braun