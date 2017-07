Bobovka slaví dvacetiny, povozí vás zadarmo

Špindlerův Mlýn - V pátek 7. července to bude 20 let, kdy byl zahájen zkušební provoz bobové dráhy Špindlerův Mlýn. Byla postavena jako první projekt tohoto druhu nejen v České republice, ale i jako premiérový projekt v celé Střední Evropě.

Bobovka slaví dvacetiny, povozí vás zadarmoFoto: Archiv

Vznikla bez finanční podpory státu a obešla se bez evropských peněz. Vine se v délce 1400 m, při průměrném sklonu 7,03 %. Jezdec si užije 22 zatáček, 5 jumpů (terénních zlomů) a tři tunely. Nevšední zážitek z jízdy, jejíž rychlost si každý volí podle svých schopností, umocňuje okolní panorama Krkonoš. Na jedno nebo dvoumístných bobech mohou jezdit bez problémů všechny věkové generace, do osmi let v doprovodu rodičů. Samozřejmým benefitem společnosti První bobová a.s. pro všechny tělesně postižené spoluobčany jsou za pomoci bezpečnostního doprovodu jízdy zdarma. Díky osvětlení je provoz zabezpečen i po setmění. Za uplynulých 20 let provozu se na bobové dráze svezlo cca. 2,5 milionů lidí.

Oslavy výročí se uskuteční 7. července v 17 hodin a 17 minut. Přibližně od 17.30 hodin se každý návštěvník bobovky sveze zdarma a děti k tomu obdrží malý dáreček na památku. Pro všechny příchozí bude také k dispozici zdarma plzeňské pivo i nealkoholické nápoje, spolu s drobným občerstvením.