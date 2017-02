Boom běžkařů v Jestřebkách. O tratě se starají svazky i obce

Malé Svatoňovice - O podkrkonošské stopy se starají zaměstnanci obecních svazků i jednotlivých vesnic. Evidují enormní zájem veřejnosti.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Jaroslav Řezníček a Ondřej Souček už dlouhá léta vyjíždí na běžkařské trasy Jestřebích hor, aby tu veřejnosti upravili stopu. Pro Svazek obcí Jestřebí hory jsou za příznivých sněhových podmínek schopni připravit až 70 kilometrů trati od úpické Kvíčaly po Červený Kostelec.

„Přednostně běžkařské stopy upravujeme před každým víkendem. Chceme do Podkrkonoší a dotčených oblastí, kudy trasy vedou, přilákat turisty," říká Zdeněk Špringr, starosta Rtyně v Podkrkonoší a koordinátor úpravy lyžařských tras v celém Kladském pomezí, do nějž spadají i Jestřebí hory.

OBROVSKÝ ZÁJEM

Letošní nadílka sněhu i jemu udělala radost. Sněžné skútry jsou třeba na osmnáctikilometrové hřebenové tůře v Jestřebích horách permanentně vytížené.

„Zájem lidí je letos opravdu enormní. Třeba turistické parkoviště nad odolovskou věznicí, kde lidé často vjíždí do stopy, každý víkend doslova praská ve švech," těší Zdeňka Špringra. „Stopy upravujeme pro širokou veřejnost. Jsem rád, když se přijde někdo svézt a zaběžkovat si," doplňuje.

Svazek obcí vlastní skútr s tzv. žehličkou. Pracovníci jsou schopni upravit tratě prakticky profesionálně. Část stop z Odolova k Bílému Kolu je navíc přizpůsobena i technice bruslení.

„V současné době bojujeme s oblevou. Stopa je vymrzlá, lehce propadaná jehličím a větvičkami. Jezdit se ale stále dá, sněhu je dost. Kdyby nám jenom trochu nachumelilo, bylo by to v podstatě ideální," zve do stopy Zdeněk Špringr. Aktuální zpravodajství o kvalitě běžkařské stopy lidé mohou sledovat na internetových stránkách města Rtyně v Podkrkonoší, Svazku obcí Jestřebí hory nebo na ski.kladskepomezi.cz. Zde zároveň najdou informace o stopách v celém Kladském pomezí.

„Prostředky na úpravu běžeckých tratí získáváme skrz Královéhradecký kraj, částí se podílí také svazky obcí," objasňuje financování běžkařské údržby Špringr. „Letos máme i zhruba trojnásobný nárůst zájmu o skibusy, které na Odolov vyjíždí," doplňuje.

TRATĚ SPRAVUJÍ I OBCE

O běžkařské tratě se ale starají mnohdy i samotné vesnice. Stopy pravidelně připravují třeba Havlovice na Úpicku.

„Uvnitř obce připravujeme dva okruhy. Zhruba kilometrový vedle sportovního areálu, u rybníku Jindra máme stopu dlouhou asi 2,5 kilometru. Pro zdatnější sportovce pravidelně i připravujeme trasu až do Ratibořic a Malé Skalice," říká havlovický starosta Pavel Dvořáček.

Havlovice při údržbě tratí spolupracují s Českou Skalicí i se Svazkem obcí Jestřebí hory. A podle zájmu lidí slaví úspěch. „Všechny trasy jsou hodně navštěvované. Lidé si vybírají podle toho, na co se cítí," potvrzuje Dvořáček. Také Havlovice disponují vlastním skůtrem. Obsluhuje ho obecní zaměstnanec.