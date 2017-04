Bude se ještě lyžovat? V Peci rozhodnou ve čtvrtek

Krkonoše - Aby se objevil na horách sníh po Velikonocích, není nic tak výjimečného.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Dubnový návrat chladného počasí s velkou pravděpodobností nezmění rozhodnutí největších českých skiareálů definitivně ukončit letošní zimní sezonu. „Na Velikonoce se u nás lyžovalo opravdu naposledy," potvrdil Deníku obchodní a marketingový manažer Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. „Musíme připravit zařízení na letní provoz, který začíná na Medvědíně už 29. dubna," upřesnil.

Rovněž ve SkiResortu Černá hora - Pec teď směřují úsilí na turistickou sezonu. „Kabinová lanovka na Černou horu najede do pravidelného denního režimu od 6. května, do té doby bude kvůli údržbě v provozu jen o víkendech," sdělil ředitel SkiResortu Petr Hynek. Šanci, že by ještě o předposledním dubnovém víkendu uvedli do provozu sjezdovky v Peci pod Sněžkou, odhadl na 15 procent. „Rozhodneme ve čtvrtek. Napadnout by muselo minimálně 20 centimetrů. Meteorologové slibují pětatřicet, ale to nepředpokládáme," uvedl Hynek.