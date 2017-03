Bude se lyžovat i na Velikonoce?

Krkonoše - V podhůří jaro, poslední hromádky sněhu zmizely, na horách ho už také postupně ubývá.

NA LYŽE I SNOWBOARD můžete stále vyrazit do několika krkonošských středisek. O víkendu uzavírají sezonu v Herlíkovicích a Vítkovicích, kde pořádají Příjezd Krakonoše.Foto: DENÍK/Jan Braun

Kam ještě můžou lyžaři vyrazit na sjezdovky? Největší české skiareály, Špindlerův Mlýn a SkiResort Černá hora – Pec, s ukončením zimní sezony nepospíchají. Budou mít určitě otevřeno v dubnu. „Loni se končilo 9. dubna, letos bychom chtěli jezdit o týden déle, tedy ještě na Velikonoce," prohlásil obchodní ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. Z technických důvodů byl již ukončen provoz na lanovce Labská. „Nejdéle vydrží areály Svatý Petr a Hromovka," dodal.

„O všem rozhoduje počasí, proto nelze přesně určit, jak dlouho se ještě bude lyžovat. Do 2. dubna to bude určitě, o provozu v dalších týdnech se rozhodne na konci března," sdělil ředitel SkiResortu Černá hora – Pec Petr Hynek. Nejdéle zůstanou v provozu areály Anděl na Černé hoře a Javor v Peci. Také v Harrachově chtějí lyžovat až do Velikonoc, na Malé Úpě minimálně do 2. dubna. V Herlíkovicích a Vítkovicích končí sezonu tento víkend. V Rokytnici během příštího, kdy návštěvníci dostanou příležitost vyhrabat si ze sněhu nové auto a získat jeho roční pronájem.

KDE SE JEŠTĚ STÁLE LYŽUJE:



Špindlerův Mlýn

Pec pod Sněžkou

Černá hora

Velká Úpa

Malá Úpa

Černý Důl

Mladé Buky

Harrachov

Rokytnice nad Jizerou

Vítkovice v Krkonoších

Herlíkovice Bubákov

Rovněž v Mladých Bukách se dá ještě lyžovat. „V našem areálu pojedeme o tomto víkendu a ještě v příštím týdnu," informovala ředitelka Kateřina Pilařová.

VE VÍTKOVICÍCH KRAKONOŠ A FOTOBEDNA

Ve skiareálu Aldrov ve Vítkovicích v Krkonoších završí zimní sezonu tento víkend. Naposledy se bude lyžovat v neděli, o den dříve přijde tradiční událost, Příjezd Krakonoše s celodenním zábavným programem. „Loni to byla velice povedená akce, přišlo 180 masek, tak by bylo fajn zopakovat podobné číslo. Letošními lákadly jsou fotobedna a moderátor Rádia Černá hora Vašek Mašinda," uvedl starosta krkonošských Vítkovic Milan Rychtr.

V neděli se naposledy rozjede vlek v Hořejším Vrchlabí v areálu Herlíkovice – Bubákov. Lyžařskou sezonu už ukončili v žacléřském Prkenném Dole i Petříkovicích.

V HARRACHOVĚ CHTĚJÍ LYŽOVAT O SVÁTCÍCH

Provozovatelé lyžařských areálů neskrývají spokojenost. „Měli jsme od podzimu kvalitní základ a pak intenzivně sněžilo, díky tomu budeme určitě lyžovat minimálně do velikonočních svátků," oznámil ředitel Sportovního areálu Harrachov Jiří Krejčí. „Naše hlavní červená sjezdovka z Čertovy hory do města je na severním svahu, kde sníh měkne a odtává pomaleji. Letos budeme mít mimořádně dlouho v provozu ještě i sjezdovky na východních svazích. Plánujeme, že by se na modré a červené do Rýžoviště mohlo lyžovat až do 9. dubna v případě, že to klimatické podmínky dovolí," upřesnil Krejčí.

SKIRESORT ZAŽÍVÁ HISTORICKOU SEZONU

„Letošní sezonu hodnotíme jako historicky nejlepší," řekl dokonce Petr Hynek ze SkiResortu Černá hora – Pec. „Po třech zimních sezonách pomohlo počasí v tom, že bylo hodně přírodního sněhu a zimní nálada nebyla jen na horách, ale i dole v kraji, fantastický byl třeba leden. Investice, které jsme udělali před dvěma lety a loni je nemohli zužitkovat kvůli příšernému počasí, jsme tak zrealizovali až letos, kdy počasí bylo normální. Normální zimní," poznamenal ředitel SkiResortu Černá hora – Pec. V něm stále frčí ve všedních dnech sjezdovky Černá hora, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, o víkendu Černý Důl.

„Loni jsme končili na Javoru druhý dubnový víkend. Letos bychom chtěli lyžovat ve vrcholových partiích i na Velikonoce, ale to je ještě daleko. Podle aktuálních sněhových podmínek a počasí budeme upřesňovat, jak bude provoz v našich areálech fungovat dál," doplnil Petr Hynek.

ŠPINDL HLÁSÍ STÁLE DOSTATEK SNĚHU

Rovněž ve Špindlerově Mlýně je i nadále lyžařská sezona v plném proudu. „Na sjezdovkách je teď ještě tři čtvrtě metru sněhu, technický sníh neubývá takovou rychlostí. Věříme, že se u nás bude lyžovat i na Velikonoční pondělí," připomenul René Hroneš ze špindlerovského Skiareálu. Také on kladně hodnotil probíhající sezonu. „Sněhové podmínky i počasí byly skvělé, měli jsme mnohem více slunečních dnů než dříve, návštěvnost také vzrostla." Ve Špindlerově Mlýně už dokonce myslí i na příští sezonu a nabízejí v tuto chvíli „předplatné" za výhodných podmínek.

Opravdová zima přivedla větší počet návštěvníků i do dalších středisek. „Podmínky pro lyžování byly výrazně lepší než v předchozích letech. Tím, že byl přírodní sníh, rozjelo se daleko více areálů než v minulosti, takže návštěvnost se rozložila do více středisek. Každopádně už teď víme, že sezona byla mírně nadprůměrná," konstatovala včera Kateřina Pilařová, ředitelka Areálu Mladé Buky.