Čapí hnízdo? Hned vedle První trutnovské vzuchoplavební společnosti

Trutnov - Co s volným časem o víkendu? Někteří vezmou děti na hory, jiní třeba na jarmark. Najdou se ale tací, kteří své ratolesti posadí do stavebního kolečka a objedou s nimi město. Jako parta trutnovských nadšenců.

Už osm let, vždy první zářijovou neděli, skupinka tátobláznů (jak si sami říkají) popadne podomácku upravená kolečka s dětmi, a vyrazí na neobvyklou túru. I včera se městem táhla divácky přitažlivá kolona devíti vozidel se všeříkajícími názvy: Rikša, Želva, Stavební kolečko, První trutnovská vzduchoplavební společnost, Čapí hnízdo, Rockolečko, Motovolfíny, Kolečko a Knajpa (vůz zajišťující pitný režim). „Hlavním cílem je pobavit se, zažít srandu, trochu recese a vzájemné hecování,“ vysvětlil jeden z organizátorů akce Martin Fiala.

Trutnovské kolečkopořádá čtyřka nadšenců, kteří šli před lety napříč republikou a pořád rovně za nosem. Parta recesistů si tehdy nechala říkat GoZaNosem. Výpravu tvořili Martin Fiala, Marian Vágner, Robert Gottwald a Josef Fürbacher.

Co stroj, to originál. Některý je vyzdobený spíš do krásy, jiný s patřičnou ironií a některý co nejúčelněji. Na účastníky totiž čeká patnáct kilometrů dlouhá trasa: od Uffa, přes Dvoračku a Dolce na Gablenz, a přes Krakonošovo náměstí zpět k Uffu.

Někdy šli po chodníku, někdy po silnici, podle možností. Někdy jim auta musela dát přednost, když se zrovna vydali po přechodu pro chodce. „Ve Volanově udělali nedávno nový chodník, takže jízda tam byla bezpečnější. Navíc nepršelo, takže celkově dobrý,“ libovali si Fiala v cíli.

Nejtěžší náklad vezl tentokrát otec tří dětí ve věku 11, 5 a 2 roky - rovných 92 kilogramů. Nejmladšímu dítěti na kolečku byl jeden rok, nejstaršímu naopak čtrnáct let. „Děti nám prostě rostou. Měli jsme tu dokonce posádku, kde do kopce došlo ke střídání a znaveného otce chvíli vezl jeho třináctiletý syn. To se nám v začátcích naší akce nestávalo,“ smál se Fiala.



Jedna „posádka“ byla dokonce úplně bez táty. „Dvě děti jely s námi, i když jejich táta nemohl. Prostě chtěli znovu zažít tu srandu,“ potvrdil Fiala. Stejně tak do budoucna se třeba možná někdy stane, že pojede nějaký táta bez dětí, které už se jako dospělé nebudou chtít účastnit. „Když bude někdo mít velké děti, přece mu účast nezakážeme. Může s námi jet i bez dětí a třeba provozovat řeznictví na kolečku. Ale kdo ví, co bude za pár let,“ dodal Martin Fiala.