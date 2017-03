Cena vody na Semilsku zůstane i příští rok na letošní výši

Turnov - Voda v příštím roce na Semilsku nezdraží. Dohodli se na tom starostové měst a obcí sdružených ve Vodohospodářském sdružení Turnov (VHS).

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Cena krychlového metru pitné vody tak pro domácnosti zůstane na letošních 105,30 Kč. V rámci kraje přitom občané v dotčených obcích zaplatí za vodu nejvíc. VHS Turnov přitom sdružuje hned 14 obcí a měst ze Semilska a Jablonecka. Podle předsedy společnosti Milana Hejduka jsou hlavním důvodem vysoké ceny především nutné investice do zanedbané vodárenské infrastruktury a nutnost plnit stále náročnější legislativní normy na kvalitu vody. „Potřebovali bychom do obnovy vodárenského majetku investovat mnohem více. Je to ale nad naše aktuální finanční možnosti," sdělil Milan Hejduk.

Sdružení přitom čekají letos velké investice. „V nejbližších týdnech zahájíme rekonstrukci vodárenského přivaděče Bátovka a zdrojů pitné vody pro Jilemnici včetně nové vodovodní a kanalizační sítě pro oblast Benecka – Dolních Štěpanic," řekl. Jen tento projekt bude stát přes sto milionů korun. „VHS Turnov se na tuto akci podařilo získat finanční prostředky od osmi subjektů," dodal Hejduk.

(jp, čtk)