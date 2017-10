Chtěli výstavu k výročí roku 1938. Úředník ministerstva je označil za opilce

Trutnov - Místo podpory členové spolku Stachelberg, který spravuje muzeum historie nad Trutnovem, schytali od státního úředníka spršku urážek. Chtěli přitom jen upozornit na historické události v roce 1938 a ucházet se o grant ministerstva kultury.

Proč se státní podpora nevztahuje také na 80. výročí roku 1938?, zeptal se jednoduše Ministerstva kultury na sociální síti Facebook Tomáš Eichler. Dobrovolníka z trutnovského spolku Stachelberg ale odpověď opařila. „Zkuste buď iniciativu Martina Konvičky (český protiislámský politický aktivista – pozn. aut.), případně hnutí SPD,“ napsal úředník, který sociální síť spravuje. A hned na to připojil dovětek: „Byl jste střízlivý, když jste psal dotaz?“



Člen představenstva spolku zůstal zaskočený. Podobně jako další čtenáři internetové konverzace. „Události roku 1938 nesmí zůstat na okraji zájmu, jak naznačuje úředník. Naopak bychom měli tato léta připomínat, aby je další generace nevnímaly v pokřiveném obraze,“ píše v otevřeném dopise ministru kultury Pavel Holzknecht, předseda spolku. Danielu Hermanovi poslal dopis poté, co se nehodlal smířit s odpovědí anonymního úředníka.



KLÍČOVÝ PRO DĚJINY

Na Stachelbergu si přitom důrazně zakládají na nepolitickém postoji. „Spolek byl a bude nepolitický. Ani připomínání první republiky a událostí roku 1938 pro nás není věcí politiky, ale studia a prezentace historie. Fakt, že tento rok vláda pominula, je chyba. Je klíčový pro běh československých i českých dějin,“ říká důrazně Pavel Holzknecht, předseda spolku. „Dotaz z naší strany byl naprosto věcný. Máme spoustu materiálů na výstavu, archivní dokumenty a věci, které jsou dosud zavřené v šuplících,“ doplňuje Holzknecht.



U příležitosti významného výročí chtěl spolek předměty s podporou ministerstva prezentovat veřejnosti. Měly připomenout historické souvislosti období, v němž skončila 1. republika, zemřel Karel Čapek nebo nabrala spád cesta ke druhé světové válce.



Dotační program na podporu výročí, je ale určený jen létům 1918, 1968 a 1993. Rok 1938 vláda v programu nijak nereflektuje. „Těžko říct, co si o roce 1938 myslí dotyčný úředník, ale zjevně je jeho představa pokřivená. Tím spíš je to argument k připomínání tohoto období. Nerozumím tomu, proč se grant, který má podporovat významná výročí, roku 1938 netýká,“ doplňuje Holzknecht.



ČEKAJÍ NA ODPOVĚĎ

Na Stachelbergu nyní čekají, zda se jim dostane odpovědi na otevřený dopis. „Jde nám především o slušné jednání ze strany ministerstva. Po urážkách se úředníci začali vykrucovat. Nyní nastalo ohlušující ticho, které se dá velmi snadno interpretovat jako pohrdání,“ říká Pavel Holzknecht. „Chceme se dozvědět, proč má rok 1938 zůstat na okraji spektra zájmu. Nejde jen o nás. Muzeí, klubů, dobrovolníků a nadšenců, kteří se tématu věnují, je mnoho. Některé z nich nám vyjádřili podporu. A stejně jako my čekají na jakoukoliv reakci ministerstva,“ uzavírá.



Ministerstvo kultury však nereagovalo ani na žádost Deníku k vyjádření.



Spolek sdružuje nadšence, kteří se zajímají o československou historii. Stachelberg je přitom největší československou moderní pevnost, která byla v Krkonoších budovaná od roku 1937. Muzeum tu vzniklo díky práci desítek dobrovolníků, kteří ho vybudovali ve volném čase. Poprvé bylo otevřeno v roce 1993 a nyní ho ročně ho navštíví přes dvacet tisíc návštěvníků.