Česká unie sportu chce v Harrachově vybudovat velký sportovní areál

Harrachov - Česká unie sportu (ČUS) vyjádřila ústy svého předsedy Miroslava Jansty své negativní stanovisko k potenciálnímu prodeji státních pozemků na území Harrachova developerům.

Miroslav Jansta se vyjádřil k otázce prodeje pozemků v HarrachověFoto: Deník

Pozitivní ekonomický obrat

ČUS se pod vedením Miroslava Jansty po pádu Sazky v roce 2011 pustila do ekonomické transformace financování českého sportu a z téměř 800 milionového dluhu se jí podařilo hospodaření dostat do černých čísel.

Krkonošské sportovní areály

ČUS zdědila po ČSTV horská střediska ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou a Harrachově.

„Akciové společnosti provozující tato střediska byly podinvestované, vybydlené, vysáté dividendami a měly zastaralé technické vybavení. Tlak na jejich prodej ze všech stran byl obrovský. Znalecké posudky přitom oceňovaly naše podíly ve všech třech skiareálech částkou 240 milionů korun. Nové vedení ČUS však nakonec uvážilo, že jde o majetek všech sportovců, a uznalo, že by bylo chybou se ho zbavovat. Proto navrhlo jiný a efektivnější model ve formě dlouhodobých pronájmů skiareálů komerčním subjektům a valná hromada ČUS tento krok jednoznačně schválila," řekl Miroslav Jansta.

Skiareál Špindlerův Mlýn si pronajala na dvacet let s opci společnost Melida, skiareál v Peci pod Sněžkou na stejně dlouho dobu společnost Mega Plus. Od roku 2012 mnohonásobně klesla zadluženost obou skiareálů, naopak vzrostly investice do infrastruktury a zvýšil se také zisk. Například jen ve Špindlerově Mlýně v období 2013–2016 společnost Melida investovala 470,574 milionu korun, což je 5,5krát víc než v letech 2008–2011. Důležité je, že z pronájmů získávají akcionáři každoročně zhruba 60 milionů korun. Skiareál v Harrachově se ČUS rozhodla z důvodů diverzifikace (eliminace rizika) nepronajmout.

Kauza Harrachov

„Areál v Harrachově jsme nepronajali i proto, aby v něm zůstal prostor pro mládežnický, výkonnostní a vrcholový sport a také z důvodu diverzifikace rizik. Působí zde několik subjektů, které mají svá sportoviště v chátrajícím stavu na státních pozemcích a pronajímají si je. Pro to, aby mohly tyto subjekty investovat v rámci vybudování celku – sportovního centra, je potřeba nejprve vykoupit státní pozemky," vysvětluje Miroslav Jansta.

ČUS je akcionářem Sportovního areálu Harrachov (ČUS 56,5 %, Svaz lyžařů ČR 37,6 %, město Harrachov 4 % a společnost Sportlease 1,9 %). Vzhledem k nevyjasněným majetkovým podmínkám však nemůže stavět, investovat a vybudovat tak funkční celek, který by sloužil sportovní a široké veřejnosti. Stát totiž vlastní v oblasti skiareálu pozemky a žádá za ně podle "svých" znaleckých posudků po ČUS nepřiměřeně vysokou cenu, která však k těmto pozemkům disponuje předkupním právem.

Do soudních sporů a již připraveného prodeje pozemků mezi ČUS a státem, zastoupeným Úřadem pro zastupování státu ve věcích majetkových, zasáhlo před několika dny ministerstvo financí, které chce celou věc ještě přezkoumat.

Na celé věci je velice pikantní, že politici tak postupují proti zájmu státu a sportovců a veřejnosti, protože svým jednáním celý proces minimálně časově prodlužují a komplikují.