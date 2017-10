Cyklobusy opět lákaly návštěvníky do hor, tahákem byly Pomezky a Špindl

Vrchlabí - Krkonošské cyklobusy přepravily letos od června do září zhruba 35 tisíc návštěvníků hor.

Zamířit do Krkonoš na kole a užít si vyjížďku v jedinečném prostředí nejvyšších českých hor je pořád velmi oblíbená záležitost.



Svazek měst a obcí Krkonoše, organizátor horské dopravy, zaznamenal v letošním roce drobný úbytek počtu osob, využívajících spojení do Krkonoš. „Podepsalo se na tom především počasí,“ připomněla deštivé období Miroslava Chaloupská ze Svazku měst a obcí Krkonoše, která má přepravu cyklobusy na starosti.



„Ještě nám chybí údaje od jednoho ze tří dopravců, ale podle čísel, které mám v tuto chvíli k dispozici, bude počet přepravených osob letos nad 35 tisíc a kol 4 tisíce,“ odhadla. V loňském roce se svezlo cyklobusy přesně 37 173 lidí. Stále platí, že jde o velmi žádanou službu pro návštěvníky Krkonoš. Zásluhou cyklobusů se navíc dostanou na jen těžko přístupná místa, jako na Špindlerovku.



„Další taková je Vyhlídková cesta z Vítkovic v Krkonoších přes Františkov a Rezek do Rokytnice, kde normální dopravní obslužnost není,“ poukázala na další trasu, dostupnou pouze prostřednictvím krkonošských cyklobusů.



REKORDNÍCH BYLO 39 TISÍC CESTUJÍCÍCH

Krkonošské cyklobusy vyjížděly na trasu šesti linek od 3. června do 30. září. Letos to byla jejich čtrnáctá sezona. „Rekord jsme měli 39 tisíc přepravených osob. Ale i letošních 35 tisíc je velice slušné číslo, při třiaosmdesáti provozních dnech,“ řekla Miroslava Chaloupská, koordinátorka krkonošské dopravy ze Svazku měst a obcí. „Asi každý desátý cestující si bere s sebou kolo. Ve frekventovaných dnech se ovšem stává, že vleky bývají přeplněné a kapacita nestačí, hlavně v krásných červencových dnech,“ připustila.





Nejvyhledávanější denní linka míří z Trutnova na Horní Malou Úpu, která navíc o víkendech vyjíždí z Úpice. Mimořádně oblíbený je rovněž spoj z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna a následně na Špindlerovku. Neustále se také zvedá počet přepravených osob na lince z Hradce Králové, která ve čtvrtek a sobotu směřuje přes Hořice, Kuks, Dvůr Králové, Zvičinu až do Vrchlabí. Jediná ze šesti linek, na trase Žacléř – Trutnov, nepřepravuje kola a slouží pouze pěším turistům. Dopravním uzlem je Vrchlabí, kde se protínají tři linky a lidé přestupují na další trasy.



Cena, kterou si účtují dopravci, není nijak odlišná od běžného tarifu. Navíc se platí pouze dvacetikoruna za přepravu kola. Dopravu cyklobusy dotuje kraj, podílí se na ní rovněž svazek.



K ŘÁDŮM PŘIDÁVAJÍ I TIPY NA CYKLOVÝLETY

Jakmile dorazí do cílové stanice, vydávají se cykloturisté po značených horských cyklotrasách. „V našich propagačních materiálech s jízdními řády, které jsou zdarma k dispozici, se jim navíc snažíme přiblížit cesty z koncových míst. Mohli tak vyrazit například z Pomezek přes Polsko do Žacléře nebo z Harrachova do Jilemnice, ale také na terénní trailové stezky pro horská kola v Trutnově,“ uvedla Chaloupská. „Turisté, kteří jdou pěšky, nejsou vázáni, že se musí dostat zpět na stejné místo a můžou chodit po hřebenech. Kdo nepřijede autem, má možnost navštívit díky cyklobusům celé území Krkonoš,“ připomněla.



Krkonošské cyklobusy se během čtrnácti let existence staly zavedenou službou, která přivádí do hor tisíce návštěvníků. „Těžko si představit, že by taková služba nepokračovala,“ namítla Miroslava Chaloupská.



Rozvoj cykloturistiky umocňuje rostoucí síť cyklostezek. Nová vyrostla ve Vrchlabí při rekonstrukci Nábřeží Marie Kubátové, další se chystají v okolí Hostinného, Dvora Králové i Trutnova. Do budování cyklotras letos investoval Královéhradecký kraj 19,2 milionů korun.