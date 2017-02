Dárci byli štědří. Peníze poputují na nákup auta pro potřebné

Trutnovsko - Tříkrálová sbírka, kterou pořádala Oblastní charita Trutnov, vynesla letos 185 369 korun.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Dobrovolníci chodili po městech a obcích celého okresu s 58 pokladničkami. Nejvíce jich naplnili v Trutnově, kde dárci do třiceti pokladniček nasypali skoro 89 tisíc korun. Řádově do tisícovek korun se však pohybovaly i částky, darované v tak malých obcích, jako jsou například Staré Buky (3 346 korun), Zlatá Olešnice (4 083 korun), Chotěvice (2 986 korun), Vlčice (4 206 korun) nebo Bernartice, kde se vybralo do tří kasiček dokonce 16 147 korun. Výtěžek sbírky směřuje na nákup vícemístného automobilu s plošinou, který má sloužit k přepravě dětí s hendikepem do speciálních základních škol. Výtěžek půjde i na podporu dobrovolnických aktivit a realizaci dvou dobrovolnických programů. Program Michaela pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a seniorům a program Štěpán podporuje děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. Malou část výtěžku organizátoři sbírky věnují na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.