Dětský domov dělá hvězdy: z Lánova až pro světové zlato

Lánov - Dostat svoje svěřence až k medailím z vrcholných sportovních mítinků a z jednoho dokonce udělat světového šampiona. To se podařilo Dětskému domovu v Dolním Lánově.

MOTIVACE A VŮLE PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY, to jsou zásadní principy, kterými vedou svěřence v Dětském domově v Dolním Lánově. Dotáhli je až k velkým sportovním úspěchům.Foto: DENÍK/Jan Braun

Jednoduchá cesta to rozhodně není. Lemují ji časté problémy, velká dávka trpělivosti a obětavosti. Ale výsledek stojí za to.

VYHRÁL V USA I KOREJI

Sportovní klub Lvíčata při Dětském domově v Dolním Lánově se může pochlubit medailisty ze Světových her, největší události sportovců s mentálním postižením, které se konají (již od roku 1969), stejně jako běžná olympiáda, ve čtyřletých cyklech. Jeden z nich, Jakub Novák, se dokonce stal při zimních hrách v americkém Idahu v roce 2009 jejich trojnásobným vítězem ve sjezdovém lyžování. Tento skvělý výsledek dokázal o čtyři roky později zopakovat v jihokorejském Pchjongčchangu 2013. Aby se svěřenec lánovského dětského domova vyšplhal takhle vysoko, až ke světovému zlatu, je mimořádný úspěch. „Je to hezké," skromně poznamenává vychovatel Boris Ševčík, který aktivně působí v Českém hnutí speciálních olympiád a je vedoucím organizačního týmu zimních her. Ty se konaly v tomto týdnu v krkonošském středisku Horní Malá Úpa.

PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY

„U nás v Dětském domově v Dolním Lánově sportují všichni, momentálně se to týká 25 dětí. Nejmladšímu je šest, nejstaršímu dvacet, mohou u nás být do šestadvaceti. Někdo dělá sport na vrcholné úrovni, jiný vyloženě pro radost. Pro řadu z nich, kteří mají větší mentální postižení či jiné kombinované vady, je hrozně důležité, že můžou zažít pocit vítězství a být úspěšní," vysvětluje tamní filozofii. „Podstatné je děti ke sportovní činnost přivést, namotivovat je. Vyskytují se problémy, často se jim nechce. Radši by poslouchali hudbu, koukali na televizi nebo surfovali na internetu," popisuje. „Důležité je děti správně motivovat. Naučit je překonávat překážky a ne to dopředu vzdávat," připomíná jeden ze zásadních principů Boris Ševčík.

PROBLÉMY JSOU POŘÁD

„Úroveň se liší stupněm mentálního postižení i fyzickou výkonností. Hodně často se trénuje, děti chodí samy hrát i další hry, takže sportovní průpravu mají dobrou," říká.

Dělat vychovatele v dětském domově není zrovna jednoduchá pracovní činnost. Boris Ševčík pokyvuje hlavou. „Je to o chuti, trpělivosti, kterou musíme mít všichni. Tato práce je pořád náročná," povídá. „Každý je v dětském domově úplně jiný. Vyskytují se neustále problémy sociální, mentální. Ke každému je nutné mít zvláštní přístup. Zásadní věc je nastavit režim tak, aby byl správný a fungoval. Problémy jsou na denním pořádku, k této práci to prostě patří. Důležité je vydržet," pousměje se. Výsledky potvrzují, že v Dolním Lánově zvolili správnou cestu. Sport děti baví a když navíc dostanou na krk medaili za úspěch, a nemusí jít ani o světové zlato, jsou v sedmém nebi.