Digitální hodiny zpátky na místě činu

Trutnov - Přes šedesát vystavovatelů, losování o soudek piva či dokonce diamant, bylinkovou poradnu, expozici chovatelů, atrakce pro děti, příjemnou hudbu. To vše nabízí Krkonošský veletrh, který dnes ráno slavnostně zahájil v Uffu starosta Trutnova Ivan Adamec. V pátek je otevřeno do 18 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin.