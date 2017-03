Do bytových domů chystají investovat desítky milionů

Turnov - Město se chystá investovat desítky milionů korun do svých bytových domů. Dva jsou na hranici životnosti. Jeden město zrekonstruuje a místo druhého zřejmě postaví zcela nový.

"Jsou to nejhorší bytové domy, které máme. Jsou ze 40. let minulého století," uvedl starosta Turnova Tomáš Hocke. V obou domech je dohromady 62 bytů. Celkem má město 161 běžných bytů a dalších 219 v domech s pečovatelskou službou.

Rekonstrukci plánuje radnice pro objekt v Bezručově ulici s 32 byty. Vyměnit se musí instalační jádro bytů, elektroinstalace, podlahy, vytápění, okna a dům potřebuje zateplit. Podle starosty lze náklady těžko odhadnout, řádově ale půjde minimálně o miliony korun. Letos chce radnice připravit dokumentaci, oprava by měla probíhat postupně v letech 2018 až 2020.

Dosluhující bytový dům v ulici 5. května nedaleko domova důchodců nechá radnice zřejmě zbourat. Ještě před tím ale postaví nový se zhruba 30 byty. Vyrůst by měl v sousedství, kde jsou dnes plechové garáže. Odhadem to bude stát 30 až 35 milionů korun. "Rádi bychom, aby dům byl nízkoenergetický a bezbariérový a aby to byly byty 1+kk nebo 2+kk," uvedl Hocke. Podle něj by nový dům měl mít širší využití, měly by v něm být byty startovní, pro seniory i lidi, kteří jsou v nějaké sociální nouzi.

Letos se bude zpracovávat studie, výstavba nového objektu by mohla začít v roce 2019. Volné místo, které vznikne demolicí současného bytového domu, by do budoucna mohlo být podle starosty využitelné k rozšíření domova důchodců nebo pro postavení centra pro seniory postižené demencí.

Nájemné v městských bytech v Turnově je výrazně nižší než komerční, které se pohybuje mezi 100 až 120 korunami za metr čtvereční. Nájemníci v městských bytech platí měsíčně za metr čtvereční 45 až 55 korun, u novějších nebo opravených bytů 70 korun. Na nájemném radnice v Turnově ročně vybere asi devět milionů korun, letos do oprav vydá kolem osmi milionů. Zhruba polovina této částky je určená na opravu střechy domu s pečovatelskou službou v Žižkově ulici.