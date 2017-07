Do čela trutnovské nemocnice se vrací Martin Limburský

Trutnov - Staronovým šéfem zdejšího špitálu se stane Martin Limburský. Funkce se ujme v pondělí 17. července. O návratu dlouholetého bývalého ředitele do vedení nemocnice dnes rozhodla dozorčí rada krajského zdravotnického holdingu. Nahradí tak Jaroslava Kratochvíla, který na vlastní žádost po pár týdnech opouští nemocnici.

„Dozorčí rada Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje navrhla všemi hlasy jmenovat do funkce člena představenstva Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Martina Limburského, a to s platností od 17. července 2017 do 31. prosince 2018," informoval náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví a předseda dozorčí rady holdingu Aleš Cabicar.

Ředitelé nemocniceMARTIN LIMBURSKÝ

1996 až listopad 2013

(po něm dočasně Jana Totková a Dana Kracíková)



ROMAN KOUDELE

únor 2014 až únor 2017

(po něm dočasně Martin Šimák)



JAROSLAV KRATOCHVÍL

květen až červenec 2017



MARTIN LIMBURSKÝ

od 17. července 2017





Do funkce člena představenstva nemocnice (laicky řečeno ředitele) ho pak jmenuje představenstvo Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Tím však personální změny neskončí. „Na nejbližším jednání dozorčí rady v polovině července budeme diskutovat o dalších změnách v představenstvu nemocnice. Mým záměrem je změnit kompletně celé představenstvo," avizoval Cabicar.

Martin Limburský (původní profesí internista - diabetolog) už zdejší špitál v minulosti vedl od roku 1996 do listopadu 2013. Jako jediný v kraji ho tehdy ekonomicky udržel „na nule". Za jeho éry se povedlo špitál výrazně zmodernizovat a rozšířit.



Nyní - po nečekané rezignaci Kratochvíla - si ho kraj vyhlédl bez výběrového řízení. "Oslovili jsme adresně kandidáty, kteří mají předpoklady k vedení nemocnice. Nechtěli jsme tak prodlužovat stávající stav, který v nemocnici panuje," uvedl hejtmanův náměstek.

Limburského výhodou jsou dlouholeté zkušenosti. Trutnovskou nemocnici velmi dobře zná, vedl ji sedmnáct let. Bohatou praxi má i z jiných manažerských postů ve zdravotnických zařízeních. "Od této změny si slibuji podstatné zlepšení profesních interpersonálních vztahů v oblasti lékařského, ale i v oblasti nelékařského personálu," upřesnil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Martin Limburský nahradí ve funkci dosavadního ředitele Jaroslava Kratochvíla, který začátkem června rezignačním dopisem oznámil záměr opustit svou funkci z důvodu přetrvávajících zdravotních potíží.