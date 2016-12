Donést domů betlémský plamínek není jednoduché

Trutnovsko - Betlémské světlo již neodmyslitelně patří k Vánocům i v našich zeměpisných šířkách.

Betlémské světlo ve VrchlabíFoto: Jiří Novák

Dostává se k lidem prostřednictvím skautů. Ti ho letos přivezli nejen do Trutnova, ale i do dalších měst regionu. Skauti ze střediska Hraničář měli jako každoročně v předsvátečním čase napilno. Nejen péče o betlémský plamínek, který převzali od svých kolegů v Jaroměři, ale také jeho šíření k lidem, je jejich hlavním cílem. Betlémské světlo opět společně s drobnými dárky, které skauti vyrobili, putovalo před Štědrým dnem i do domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou. „Postupně se k nám přidávají další dobrovolníci, kurýři, kteří světlo předávají dál do rodin. Předat plamínek nic nestojí, ale může udělat radost mnoha lidem. I těm, na které si třeba celý rok nikdo nevzpomene," uvedl Martin Klenčák, zvaný Akéla, na předvánočním setkání v Trutnově.

Skauti tam tradičně v předvečer nejkrásnějších svátků v roce rozdávali na tři stovky lampiček a při zpívání koled se k nim v podloubí u Krakonošova náměstí příchozí připojovali. Nechyběl ani živý betlém. „Světlo jsme nesli radši ve třech lampičkách. Cestou nám postupně vždy nějaké zhaslo, ale zase jsme si ho vzájemně připálili. Snad do zítřka doma vydrží," přál si jeden z chlapců, kteří se světlem mířili k domovu. Podobná setkání se však uskutečnila i jinde.