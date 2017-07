Dostala na holou bičem. Dnes se bude věšet za kůži na háky

Trutnov - Když extrémní festival, tak se vším všudy. OEF na trutnovském Bojišti začínal soutěžemi, při kterých si dobrovolníci pochutnávali na jednohubkách s nejpálivějšími chilli omáčkami, závodili v popelnicích, předháněli se ve vypití slané a teplé vody a panáků na jeden zátah, nechali se zbičovat.

Francouzka Luisa si užívá festival v Trutnově. Je prostě bláznivější než ty v jiných zemích, říká.Foto: DENÍK/Jan Braun

Rákoskou, gumovou hadicí i koženým bičem, namočenými v osolené vodě, se dobrovolně nechala ztřískat Francouzka Luisa ze Štrasburku. „Užila jsem si to opravdu moc. Že by to bylo tvrdé, to ne. To pro mě není problém,“ rozesmála se mladá vyznavačka metalu. „Tenhle festival je jiný než ty, které bývají ve Francii, Německu nebo Holandsku. Je prostě ještě bláznivější,“ řekla Luisa, která dorazila na Obscene Extreme do Trutnova s partou deseti přátel. „Užívám si to, Trutnov je opravdu moc pěkné město,“ stačila už zjistit krátkovlasá Francouzka.

Jasnou královnou festivalového prologu byla Markéta Výšková. Nejen, že si nechala nařezat na holou všemi dostupnými nástroji, ale k nadšení publika odhodila i podprsenku a absolvovala vyvrcholení soutěže v bičování s odhalenými ňadry. „Stud tady neexistuje. Jsme přeci na Obscene, nejobscénějším a nejpřátelštějším festivalu, který znám,“ nepovažovala neplánovaný striptýz za nic výjimečného. „Lidi tě prostě vyhecují,“ užívala si davového šílenství. Nejvíc ji zabolely rány gumovou podložkou, používanou na barech. „To bylo nejbrutálnější. Štípe to, bolí, ale bylo to zasloužený,“ usmívala se Markéta. Než ji zmizí z těla rány po bičování, bude chvíli trvat. „Mám světlou kůži, takže budou ještě tak měsíc vidět,“ odhadla, jak dlouho jí vydrží památka na trutnovský festival. Léčit je bude pořádnou dezinfikací a pravidelným mazáním.

Na Obscene Extreme si zadovádí ještě jednou. Během čtvrteční půlnoci podstoupí Fly High Tribe Suspension Show, tedy disciplínu, při které se aktéři nechávají věšet za kůži na háky. „Hrozně mě baví překonávat bolest,“ vysvětlila, proč se pouští do takových akcí. „Doufám, že se naše vystoupení bude lidem líbit stejně jako loni. Když jásaj, tak to je nejvíc, co ti to může dát,“ řekla Markéta Výšková.

Fly High Tribe Suspension Show je na programu druhého dne festivalu, po dnešní půlnoci od 01.15 do 2.00.

Markétě Výškové středeční výprask nestačil, dnes v noci se nechá věšet za kůži na háky.