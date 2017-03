Dostanou základní osnovy v angličtině zelenou U letadla?

Trutnov – Vyučování běžného učiva základního školství v angličtině nemusí být v Trutnově brzy sci-fi. Vedení základní školy kpt. Jaroše, mezi lidmi nazývané U letadla, totiž před několika dny zveřejnilo svou nabídku, která mimo jiné rezonovala i v tématech na nedávné konferenci Vize a strategie Trutnovska 2017. Sešli se na ní podnikatelé se zástupci radnice i hospodářské komory.

Vyučování běžného učiva základního školství v angličtině nemusí být v Trutnově brzy sci-fi.Foto: Archiv školy

Projekt určený pro děti z cizojazyčných rodin, které do Trutnova přicházejí za prací, se snaží uvést v život ředitel zmíněné trutnovské základky Jiří Paták společně se zástupci společnosti Continental Automotive Czech Republic. „Firma nás oslovila, zda bychom o této možnosti nepopřemýšleli. Záměr je zajímavý, líbí se nám," řekl Jiří Paták. „Pokud nabídneme možnost vzdělání v cizím jazyce, bude pro trutnovské firmy mnohem snazší získat odborníky ze zahraničí. Pro jejich děti je totiž velmi obtížné učit se v češtině. Tu by se učily jako svůj další cizí jazyk. Projekt takové základní školy by byl obrovským přínosem také pro město Trutnov a zdejší děti," vysvětlil manažer firmy Continental Milan Kubíček.

„Nejprve zjišťujeme potenciální zájem o výuku v angličtině. Počítáme s tím, že by mohla oslovit i české děti, které mají ambice ke studiu v zahraničí," řekl pro Deník Jiří Paták.

Představu, jak by taková výuka mohla vypadat, se začíná rýsovat. Pomohly by k tomu zkušenosti, které zdejší učitelé uplatňují při takzvaném projektovém vyučování už nyní. „Právě tento typ výuky by byl pro anglickou školu ideální," podotkl Jiří Paták.

Průzkum případného zájmu je teď prvním úkolem iniciátorů záměru. „Pokud shledáme zájem dostatečný, čeká nás hledání vhodných prostor, pedagogů a musíme vyřešit i finanční zajištění Anglické školy. U žáků z cizojazyčných rodin se dá očekávat, že by finanční podpora částečně plynula z firem, které zaměstnávají rodiče dětí. Ale to vše je ještě spíše v poloze úvah," uzavřel Jiří Paták.