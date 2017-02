Dřevěnka bude do dvou let hotová. Úpice získala dotaci

Úpice - Nejstarší úpická památka má projít závěrečnou fází rekonstrukce za zhruba deset milionů korun. Po skončení tu vznikne zcela nová muzejní expozice.

Dřevěnka v ÚpiciFoto: DENÍK/Jaroslav Pich

Už během nadcházejících dvou let by na nejstarší úpické památce Dřevěnce mohla skončit rekonstrukce, která odstartovala už v roce 2008. Město do dřevěné stavby postupně vkládalo finance s přispěním drobných dotací. Nyní by však konečně mohlo dosáhnout na rozhodující díl peněz a náročnou přestavbu dokončit.

„Dostali jsme příslib na dotaci z Evropské unie. Díky ní bychom mohli dokončit kompletní opravu," řekl starosta Úpice Jaroslav Hůlek. „Pokud vše půjde podle plánu, měla by být Dřevěnka hotová do dvou let," doplnil. Náklady na konečnou úpravu jedné z nejvýznamnějších památek regionu se mají vyšplhat na zhruba deset milionů korun. Podle vyjádření starosty by částku měla z devadesáti procent pokrýt právě evropská dotace. Město by mělo být zhruba desetinovým podílníkem.

„Oprava historické stavby je velmi náročná ve všech směrech. Nás čeká především úprava vnitřních prostor," řekl v létě při dnu otevřených dveří místostarosta Úpice Radim Fryčka.

MUZEUM ZA HOSPODU

Po skončení rekonstrukčních prací by Dřevěnka měla začít sloužit pro potřeby městského muzea. Veřejnost by sem měla získat stálý přístup.

„Počítáme s tím, že tu vznikne takové živé muzeum, expozice skanzenového typu," řekla ředitelka úpického muzea Jana Nešněrová, pod jejíž správu by měl objekt v budoucnu náležet. „V Dřevěnce by lidé měli ochutnávat život na venkovském městě v 19. a 20. století. Nemůžeme se sice těšit na hospodu, kterou tu mnozí pamatují, ale budou tu jiné zajímavé. Těším se třeba na tkalcovský stav nebo pec na chleba," doplnila.

STŘEDOVĚKÁ STAVBA

Roubená stavba v Úpici ve městě stojí už od středověku, je nejstarší památkou v Úpici. První zmínka je z roku 1559 v zápisech ve stavebních knihách. Stěny roubení jsou provedeny z nehraněného řeziva tzv. „kuláčů" dosahujících délky téměř 20 metrů a o mohutnosti průměru až 30 cm.

Původně budova sloužila jako hospodářská usedlost. V roce 1735 ji koupila obec a zřídila zde hospodu, která byla provozována do roku 1990 jako restaurace. V lednu stejného roku ji dokonce navštívil někdejší prezident republiky Václav Havel. Město Dřevěnku od soukromníka před deseti lety odkoupilo zpět do svého vlastnictví. Od té doby zde proinvestovalo více než 11,5 milionu korun. Ze dvou třetin mu pomohly dotace.