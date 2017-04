Druhá občanka Trutnova má 105. narozeniny

Trutnov - Po Kateřině Růžičkové, která 1. března oslavila 105. narozeniny, v pátek dosáhla tohoto neuvěřitelného věku další občanka Trutnova, Jaroslava Jurschninová z Poříčí.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jiří Kosík

Na dvě ženy naváže 8. srpna Jiří Vysoudil, jemuž bude rovněž 105 let a je mezi muži v Trutnově nejstarší. A zároveň jediný, který „pokořil" bájnou stovku. Naopak žen, které se letos dožívají 100 a více let, žije v Trutnově sedm. Podle statistik k 31. 12. 2016 žilo v Královéhradeckém kraji 34 občanů starších 100 let, z toho 26 žen a 8 mužů.