Dvůr otevře Africké safari. Vstoupí tím do hlavní sezony

Dvůr Králové - V ZOO Dvůr Králové vyvrcholily přípravy na hlavní sezonu a už dnes otevře proslulé Africké safari.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Pracovníci zahrady sem v minulých dnech už přesunuli ptáky, aktuálně sem postupně převáží také stáda afrických kopytníků. „Na vodních plochách areálu lidé mohou pozorovat hejna pelikánů nebo husic, jeřáby královské a po několika letech se sem vrátí i kormoráni," řekl zoolog Michal Podhrázský. Ani v tomto roce návštěvníci nepřijdou o pohled na pštrosa dvouprstého, ošetřovatelé do výběhu vypustí letos celou skupinu. Pracovníci zoo nyní navážejí do safari rovněž stáda afrických kopytníků, která se tu volně pohybují na ploše o velikosti více než 30 hektarů. „Antilopy, zebry a pakoně jsou v safari od května do konce září a často se stane, že tu vyvedou i nová mláďata," popsal zoolog Jiří Hrubý. Safari je tvořeno velkými loukami, lesem a vodní nádrží. Projížďka vede po trase dlouhé okolo 5 kilometrů.

Do každodenního provozu bude od soboty uvedeno také Lví safari, které letos nabídne novinku. Do jeho prostor budou chodit společně se lvími samicemi také mladí bratři lvů berberských Bart a Napoleon. Ti byli v minulé sezoně k vidění jen v expozici nebo ve venkovním výběhu.

Pro cestu skrz safari mohou lidé využívat vlastní vozy, ale i Afrika trucky nebo Safaribusy. V nich se během jízdy dozví něco nového o životě afrických zvířat od zkušených průvodců. Oblíbené vyjížďky večerním safari budou přístupné od června.