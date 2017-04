Dvůr vyzval k dostavbě operačních sálů. Vyslyší ho kraj?

Dvůr Králové - Operační sály v areálu královédvorské městské nemocnice by měly začít vyrůstat už v letošním roce. Královéhradecký kraj a jeho zdravotnický holding k tomuto kroku vyzvali dvorští zastupitelé.

Stavba laboratoří v královédvorské nemocniciFoto: DENÍK/Jaroslav Pich

V areálu nemocnice ve Dvoře Králové dělníci aktuálně dokončují výstavbu laboratoří. Ty kraj buduje i za pomoci finančního daru místního podnikatele Jiřího Hlavatého. Operační sály by podle projektu měly být součástí této budovy, prostory mají být umístěné v prvním patře.

„Přístavba by si vyžádala krajskou investici ve výši zhruba 25 milionů korun. Otázka operačních sálů je proto stále otevřená," sdělil Dan Lechmann z kanceláře hejtmana Královéhradeckého kraje. Vyjednávat o možnostech s dotčenými subjekty bude nyní krajský náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Pokud jednání dopadnou pozitivně, kraj by už v letošním roce mohl postavit hrubou stavbu. V dalších letech pak bude hledat prostředky na dokončení interiérů a na nákup vybavení.

„I stavba hrubé stavby je důležitá věc. Pro město, zaměstnance, ale i pro lidi z okolí by to byl signál, že se s nemocnicí do budoucna počítá. Je to pro nás významné," říká Libor Seneta, královédvorský zastupitel, který v jednáních zastupuje město. „Kdyby se stavba nyní uzavřela ve fázi laboratoří a bez dalšího bližšího časového určení, byla by případná dostavba sálů do budoucna mnohem komplikovanější," doplňuje Seneta.

Náklady na kompletní dokončení stavby by se podle krajského úřadu vyšplhaly k 80 milionům korun. „Věřím, že radě a zastupitelstvu kraje navrhnu smysluplné řešení, které bude přijatelné jak finančně pro krajský rozpočet, tak i zohlední strukturu poskytované péče s výhledem do dalších let. Toto řešení by mělo nabídnout personálu i veřejnosti moderní nemocniční zázemí," řekl náměstek hejtmana Aleš Cabicar.

Výstavba laboratoří Městské nemocnice Dvůr Králové začala v březnu 2015. Dělníci aktuálně dodělávají podlahy a malby, dokončit by vše měli už v průběhu dubna.

Zastupitelé Dvora Králové touží po tom, aby se v nemocnici minimálně zachovala současná poskytovaná péče. „Město má pochopitelně zájem na tom, aby se výstavba operačních sálů dokončila," říká Libor Seneta. Aktuálně tu fungují oddělení interní, chirurgie, klinické biochemie a hematologie, urologie, následné péče, radiodiagnostiky a oddělení gastroenterologie.