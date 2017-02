Dvůr začne se stavbou cyklostezky

Dvůr Králové - Podkrkonošské město obdrželo významnou dotaci na podporu bezpečnosti dopravy. Za 22 milionů korun postaví cyklostezku a chodníky z centra až k zoologické zahradě.

Labská cyklostezka v současné době končí v Kuksu. Už brzy by oblíbená trasa ale mohla vést až k zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Tisíce cyklistů, kteří nyní zajíždí k baroknímu Hospitalu, by tak mohli vyrazit až k nejatraktivnější návštěvnické atrakci kraje či do centra města.

Díky tomu, že v minulých dnech obdržel rozhodující dotaci 22 milionů korun, začne Dvůr Králové letos realizovat první etapu prodloužení cyklotrasy. Pomůže mu s výstavbou smíšeného chodníku pro pěší, cyklisty i in-line bruslaře na Benešově nábřeží a v navazující Štefánikově ulici.

„Chodníky se budou renovovat po obou stranách vozovky, jedná se o zhruba čtyřkilometrový úsek. Souběžně s tím budeme letos opravovat také most Jana Palacha. Na tuto akci město získalo pětimilionovou dotaci od Královéhradeckého kraje," sdělila mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková. „Občané se bohužel i proto opět musí připravit na značná dopravní omezení," doplnila.

Jisté je, že letos se z Kuksu do Dvora Králové po cyklostezce ještě jezdit nebude. Plánovaná trasa má totiž vést přes Stanovice a Žireč. V tomto úseku ale dosud nejsou vyřešeny majetkové záležitosti. K výstavbě přitom měly být připravené už v roce 2015.

Stavba cyklostezky omezí dopravu ve Dvoře Králové

Obecně prospěšná společnost Královéhradecká Labská, která projekt v úseku mezi Kuksem a Dvorem Králové řeší, zatím nebyla schopna všechny pozemkové a majetkové záležitosti vyřídit. Nový termín byl prodloužen do 30. června. Jen Dvůr Králové přitom do vypořádání investoval už více než 1 milion korun.

K BRANÁM ZAHRADY

„Celý proces v současné době vázne na obdržení stanoviska Státního pozemkového úřadu České republiky o neuplatnění předkupního práva," řekla na prosincovém zasedání královédvorská místostarostka Alexandra Jiřičková.

Zatímco navazující úsek tak zatím bude bez cyklotrasy, ve Dvoře Králové budou na připojení připraveni. Právě Benešovo nábřeží a Štefánikova ulice patří ke stěžejním příjezdovým cestám k zoo. Tu navštíví ročně více než půl milionu návštěvníků.

Připravovaná cyklistická stezka, jejíž podstatnou část zaplatí dotace, přitom má vést přímo ke vchodu do zahrady. Do budoucna se navíc uvažuje, že by stezka měla vést až k architektonicky jedinečné vodní přehradě Les Království.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

„Chodníky a cyklostezku bychom v budoucnu jako město museli realizovat v každém případě, i když vzhledem k finančním možnostem možná v dost omezenějším rozsahu. Jsem proto rád, že připravený projekt budeme díky dotaci moci realizovat v plném rozsahu," potěšilo starostu Dvora Králové nad Labem Jana Jarolíma. „Jedná se o jednu z klíčových aktivit akčního plánu Programu rozvoje města," doplnil místostarosta Jan Helbich.

Opravy nábřeží a mostu jsou hlavními investicemi Dvora Králové v letošním roce. Jejich odvrácenou stranou budou dopravní komplikace. Na klíčové příjezdové cestě k zoologické zahradě si je přitom řidiči vyzkoušeli už vloni, kdy tu kraj za 31 milionů korun spravoval vozovku.

„Opět těch komplikací ve městě bude poměrně hodně. Kromě nábřeží a mostu by měl kraj začít opravovat také silnici do části Lipnice a i zde město bude opravovat části chodníků. V plánuje jsou i rekonstrukce Hejdukovy, a také Jaroměřské ulice ve směru na Žireč," uznává mluvčí města Miroslava Kameníková.