Emoce vychladly. Kasper znovu věnoval Uffu peníze

Trutnov – Firma Kasper a Společenské centrum Uffo v Trutnově znovu spojily své síly. Pryč jsou podle Libora Kasíka (ředitele Uffa) i majitele Rudolfa Kaspera spory, které partnery provázely v minulém roce.

Kasper na novou uměleckou sezonu Uffu věnoval 750 tisíc korun a stal se generálním sponzorem. Další peníze společnost prý bude poskytovat příležitostně na unikátní koncerty a představení. „Pro Uffo jsou tyto peníze zásadní v tom, že nám umožní svobodně pokračovat v nastoleném trendu,“ pochvaloval si Libor Kasík na středeční tiskové konferenci.



„Chceme jít dál cestou kvality a zároveň se nebát jít do svých nápadů odvážně. Peníze od pana Kaspera nám pomohou tyto mety naplňovat. Cesta, kterou jsme se vydali, je plná experimentů a oslovování různých skupin obyvatelstva. Věřím, že naše práce má na veřejnost pozitivní vliv,“ doplnil Libor Kasík.



Zároveň pozval také na jedinečný pondělní koncert Adama Plachetky a symfonického orchestru Českého rozhlasu. „Bude to vlastně světová premiéra v Trutnově,“ dodal Kasík.

„Je dobře, že se mezi místními podnikateli najdou lidé, kteří rádi podporují kulturu a sport. Je to znak společnosti, která žije zdravě. Těší mě také, že i díky penězům pana Kaspera žije tento krásný dům velmi čile,“ dodal starosta Trutnova Ivan Adamec. Právě on měl v usmíření obou staronových partnerů zásadní roli.



„Spory, které mezi mnou a panem Kasíkem panovaly, jsou pryč. Považoval bych se za nezdravého člověka, kdybychom byli do smrti v konfliktu. Nedorozumění způsobila nediplomatická komunikace dvou ješitných lidí. Věřím, že se vášně uklidnily,“ řekl Rudolf Kasper. „Kulturu v Trutnově podporuji hlavně kvůli lidem. Pokud to bude zdraví firmy dovolovat, byl bych rád, kdyby naše spolupráce pokračovala třeba dalších 25 let,“ dodal Kasper.



Obě zainteresované strany přiznaly, že letošní částka od generálního mecenáše je nejvyšší za poslední roky. Kromě přímé podpory Uffa se totiž Kasper podílí také například na financování hudební přehlídky Trutnovský podzim nebo festivalu Cirk-Uff.