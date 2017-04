Europa Nostra pro Kuks

Kuks - Správa barokního hospitalu Kuks, jehož obnova získala společně se vzdělávacím projektem Národního památkového ústavu (NPÚ) ocenění Europa Nostra 2017, věří, že mu cena pomůže přilákat návštěvníky. Oznámil to řekl kastelán Libor Švec.

Hospital KuksFoto: Archiv

Zrekonstruovaný hospital je nejnavštěvovanější státní památkou v hradeckém kraji, loni ho navštívilo 113.362 lidí. První rok po otevření památky po obnově v roce 2015 areálem prošlo téměř 140 tisíc lidí.

Projekt obnovy Kuksu bodoval loni v soutěži Stavba roku, získal první cenu v kategorii znovuzrozený projekt v soutěži DestinaCZe pořádanou agenturou CzechTourism. „Doufám, že se díky ocenění dostaneme do hledáčku návštěvníků. Možná to bude i důvod pro lidi, kteří v minulosti cestu na Kuks zvažovali a nyní je to přesvědčí konečně přijet," řekl Švec. V areálu se každoročně konají různé akce, například červencové slavnosti koní, historie a řemesel či říjnové Svatohubertské slavnosti.