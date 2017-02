Exotičtí ptáci jsou dávno v teple. Přesun do zimovišť je chrání před nákazou

Dvůr Králové - Zatímco některé zoologické zahrady v republice se mohou díky volným vodním plochám obávat ptačí chřipky, dvorský Ptačí svět je chráněn už ze své podstaty.

ZOO testovala na chřipku mláďata pelikánů. Někteří totiž z Ptačího světa poputují třeba až na Filipíny.Foto: Andrea Jiroušová/ZOO Dvůr Králové

„Všechny exotické ptáky jsme dávno umístili do teplých zimovišť. Venku by umrzli. Kontakt s volně žijícími ptáky jim v zázemí nehrozí," konstatoval včera pro Deník zoolog Michal Podhrázský. Dodal, že z hlediska prevence přistoupili zaměstnanci zoo letos i k odchytu a přesunu exotických kachen, které jindy mohou žít během zimy venku pod sítí. „Tou by se k nim však mohli dostat volně žijící vrabci, a přestože ti nejsou potenciálními přenašeči onemocnění, eliminujeme veškerá rizika. Proto jsme i kachny schovali pod střechu," dodal Michal Podhrázský.

Možná někoho napadne, že přenašečem ptačí chřipky může být i člověk, tedy ošetřovatel. V zoologické zahradě se však nejen v tomto období, ale během celého roku, zaměstnanci po příchodu preventivně převlékají do pracovních oděvů. Jde o standardní režim.

Zoologická zahrada kromě toho provádí u ptáků testy. „Nyní jsme posílali krev a trus pelikánů skvrnozobých do laboratoře. Jsme jediná zoologická zahrada, které se daří odchovat mláďata těchto pelikánů a pak je posíláme i do světa. Tito se chystají až na Filipíny," dodal pro zajímavost zoolog.

Testování se provádí také při každém úhynu, k němuž v zoo dojde.