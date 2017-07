Fotbalové sedmdesátiny: Berger, Rada i vzpomínky na faráře v kopačkách

Rudník - Jako by to nebylo už 33 let od doby, kdy získal korunu pro nejlepšího fotbalistu Československa. Jan Berger je pořád král. Opravdová fotbalová legenda, hned po Andreji Kvašňákovi největší Sparťan století.

V sobotu dopoledne si zahrál za pražskou Amforu, uskupení sportovců, herců a zpěváků, v karlovarském Vintířově. Pak společně s dalšími bývalými reprezentanty Petrem Radou a Janem Fialou naskočili do auta a odpoledne už váleli ve 270 kilometrů vzdáleném Rudníku. Tamní klub slavil 70. narozeniny.

BUDE SE LÉČIT

„Bylo to poměrně náročné. Od půl jedenácté jsme hráli na Karlovarsku s Amforou, pak jsme se přesunuli do Rudníku, kde nás čekal další zápas. Navíc jsme tady měli těžkého soupeře," uznal Jan Berger a pro pořádající klub vystavil pozitivní hodnocení. „Byla to krásná akce. Nádhera. Musím Rudník pochválit." Zatímco ostatní spoluhráči už nasedali do aut a žhavili motory, Jan Berger zůstával stále v obležení fanoušků. Plakáty, vystavené léta v garážích, získaly cenný autogram. „Je hezké, že si lidi vzpomenou," povídal potěšeně. Dva zápasy v jeden den, k tomu přesun přes půlku republiky, to byl pro 61letou fotbalovou legendu opravdu perný den. „Však se taky budu celou neděli léčit," rozesmál se. „Vůbec netrénuju. Neběhám, to mě nebaví. Jen občas jezdím na kole. Chodím aspoň na procházky. To je důležitý," vyvrátil iluze o pravidelně sportujícím veteránovi.

SLAVNÁ ÉRA V KRAJSKÉM PŘEBORU

„Kontaktovali jsme ho v prosinci a jsme rádi, že přijel se svojí sestavou. Je to prostě ikona, osobnost," byli rádi za přítomnost slavného sparťana současný předseda fotbalového klubu v Rudníku Milan Matěna a bývalý Milan Hák. „Jen nás mrzí, že nedorazil Tomáš Skuhravý. Bohužel prý musel odletěl do Číny," litovali absence druhého nejlepšího střelce MS 1990. Zklamaní být ovšem nemuseli. „Akce se povedla. Snad to vyšlo dobře," zadívali se kolem hřiště, kam se přišlo podívat pět stovek diváků. Viděli v akci všechny současné rudnické týmy i dva z dřívější doby. Stará garda si to rozdala v derby s Vrchlabím a mužstvo, které válelo před třinácti lety v krajském přeboru (tehdy s Trutnovem a Dvorem Králové), mělo za soupeře starou gardu FC Hradec Králové.

BLŠANY I JABLONEC

Když slavil fotbal v Rudníku padesátiny, přijely tehdy Blšany, vesnice ještě menší než Rudník, které směřovaly do první ligy (záhy za ně chytal Petr Čech). Při šedesátinách dorazil Jablonec nad Nisou. „Proti Blšanům jsme před dvaceti lety uhráli remízu 1:1. Krásný výsledek s týmem trenéra Beránka a hráči jako Bittengel. To nás namlsalo a o deset let později jsme dostali od Jablonce třináct gólů. Také proto jsme usoudili, že by bylo lepší mít při oslavách vyrovnanější zápas," vysvětlovali, proč tentokrát pozvali ligové veterány.

Milan Hák dělal předsedu 34 let, Milan Matěna je ve funkci pátým rokem. „Dělá to dobře," pochválil svého nástupce Hák. Oba mají radost z mládeže. „Máme mladší žáky, starší žáky, dorostence. Spousta oddílů spojuje mládežnické týmy dohromady a diví se, jak je možné, že vesnice jako Rudník má svůj dorost. Je potřeba ocenit lidi, kteří se mládeži věnují, Rosťa Rodr, Michal Parasič, Pavel Gašpar, Bohouš Moupic, Petr Zákravský, Petr Balog," vyjmenovali. Muži Rudníku působí v I. B třídě a jak současný, tak bývalý předseda by si přáli, aby to nebylo v dolních patrech, jak se stalo v posledních letech zvykem. „Snad se budeme pohybovat na lepších příčkách," doufají.

MIČUDA I KRUMPÁČE A LOPATY

Sobotní fotbalovou slávu si v Rudníku nenechal ujít ani 92letý Vladimír Vlasák, poslední ze tří žijících pamětníků počátků místní kopané. Její základní kámen položili dva roky po válce. „To mi bylo 22 roků. Klub zakládali brácha, pánové Košek, Pěnička. Dali jsme se dohromady ve zdejší fabrice, chodilo nás hrát fotbal třicet pět, čtyřicet. Komu to tolik nešlo, tak jen trénoval. Ti lepší hráli," zavzpomínal. Od roku 1947 až do roku 1961, kdy se fotbal usadil na současné ploše, vystřídali několik hřišť. „Nejdřív se hrálo na place u Pospíchalů, kde je dneska sídliště, pak za hřbitovem a nakonec na Bělidle. Všude nás vyhazovali. Přitom jsme si hřiště stavěli sami. Kolečka, krumpáče, lopaty, to byla nutnost, abychom mohli někde hrát," přiblížil dávné časy. „Trénovali jsme každé odpoledne. Jakmile jsme jeli z fabriky a slyšeli bouchnout mičudu, postavili kolo u plotu a šli bláznit na hřiště," řekl a vybavil si emotivní moment, který jim ještě přidal na počátečním nadšení. „Podařilo se nám vyhrát pohár v Hostinném. Tenkrát jsme hráli bosí."

Rudník začínal v okrese, postupně se vypracoval do krajských soutěží. „V těžkých padesátých letech sem přišli faráři z východního Slovenska. Jeden z nich za nás hrál a byl vynikající," vybral z paměti zajímavou vzpomínku. O současném fotbale má stále přehled. „Jsem na každém zápase, fotbal sleduju. Jak by ne, když už jsem třicet roků v důchodu," pousmál se Vladimír Vlasák.