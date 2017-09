Fotograf Miloš Šálek představí ve Vesmíru Vietnam

Trutnov - V kině Vesmír bude v pondělí od 19 hodin cestopisný pořad známého fotografa, cestovatele a spolupracovníka Krkonošského deníku Miloše Šálka. Tentokrát věnovaný cestě po Vietnamu.

Vytoužený dlouhodobý cíl navštívit asijskou zemi se mu konečně splnil letos v lednu, kdy s partou procestoval její jižní část. Letadlem, autobusem, lodí a samozřejmě i na motorce, a to jako řidič. "Troubit a jezdit na červenou se dalo naučit vcelku rychle, ještě tak dopilovat jízdu v protisměru a zapadli bychom mezi místní úplně," vzpomíná Miloš Šálek.



Viděl Ho Či Minovo Město, největší v celém Vietnamu s tisíci motorek, plavil se po deltě řeky Mekongu, spatřil horské město Da Lat a dorazil až do města pláží začínajícího středního Vietnamu Nha Trang. "Ochutnali jsme všemožné druhy jídel, setkávali se většinou s přátelskými lidmi, viděli nezapomenutelný, strašidelně vypadající dům tzv. Crazy House, proslulý svou jedinečnou architekturou, buddhistické památky, vodopády, továrnu na zpracování hedvábí, Opičí ostrov. Navštívili jsme vietnamské disco," uvádí.



A to vše, a ještě spoustu dalších zajímavostí, budou moci vidět diváci alespoň na snímcích při dalším pokračování cestovatelských promítání.