Foukané perličky čekají na šikovné ruce

Poniklá - Sklárna má otevřeno denně. Kromě 1. ledna.

VÝROBA perličkových vánočních ozdob v Poniklé na Semilsku je unikátní na celém světě. Společnost Rautis usiluje o zapsání do seznamu UNESCO.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Zájem o unikátní výrobu perličkových skleněných ozdob v režii sklářů z firmy Rautis roste.

Turisté mají v těchto dnech jedinečnou příležitost zavítat do výroby, podívat se, jak vánoční ozdoby z foukaných perliček vznikají, a dokonce si sami v kreativní dílně pod dohledem odborníků vyrobit hvězdičku, andílka nebo další figurky. Sklárna křehké dekorace vyrábí už sto let. Výrobci exkurzemi od pondělí zpestřují návštěvníkům Krkonoš a Jizerských hor vánoční dovolenou.

Perličkové ozdoby si během prázdnin mohou zájemci v Poniklé sami vyrobit

Sklárna je pro turisty otevřená celý týden, na Nový rok mají v Rautisu zavřeno. Od 2. ledna bude výrobna opět přístupná veřejnosti včetně víkendů.

Unikátnost výroby perličkových ozdob si cení Muzeum Českého ráje v Turnově. Na podzim jeho zástupci sdělili, že muzeum usiluje o zapsání výroby perličkových ozdob z Poniklé na seznam UNESCO. „Nikde jinde ve světě nic takového nemají," vysvětlila důvody pro podání návrhu ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová.

Ponikelská výroba vánočních ozdob ze skleněných foukaných perliček patří od loňského roku na národní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Ručně zhotovené perličky se začaly vyrábět v Poniklé na konci 19. století. Perličky se foukaly, stříbřily, řezaly, navlékaly na drátky a formovaly do tvarů skoro v každé rodině.

Do práce byli zapojeni všichni, od dětí až po dědečky. Ve 20. a 30. letech minulého století se ozdoby vyvážely do celého světa a zažily velký rozkvět. Dnes je vyrábí už jen místní firma Rautis. Ačkoliv slavná výroba perličkových ozdob nebyla daleko od zániku a stále působí v Poniklé ve velmi skromných podmínkách, podařilo se světový unikát zachovat. „Byli jsme jediní, proto jsme firmu nepoložili. Jinak by výroba zanikla a ozdoby by skončily ve starožitnictví," připustil šéf Rautisu Marek Kulhavý. Jeho firma navazuje na společnost, založenou v roce 1902 Stanislavem Hornou. „Bylo to složité, ale výrobu se nám podařilo zachovat. Lidé si uvědomují, jaký poklad tady mají," řekl. Zapsání na seznam světového dědictví UNESCO by si považoval. „To už by byla liga," zasnil se. Na ponikelské ozdoby se mohou zájemci podívat také na výstavě Třpytivé Vánoce, kterou Muzeum Českého ráje instalovalo v turnovském Kamenářském domě. K vidění je tam do tohoto pátku velká část produkce perličkových ozdob, a to jak z historických, tak z moderních kolekcí.

(br, jm)