Harrachov i Ploc říkají ano olympiádě

Harrachov - Slavní skokani na lyžích Pavel Ploc a Adam Malysz budou podporovat myšlenku olympijské kandidatury Krkonoš.

Pavel Ploc a Adam MalyszFoto: Deník

Projekt olympijské kandidatury Krkonoš 2030 je v plenkách a zatím se o něm více diskutuje než jedná, přesto si vedle odpůrců buduje pole slavných osobností, o jejichž podporu se bude moci opřít.

Deník oslovil bývalé slavné světové skokany na lyžích z obou zemí, Pavla Ploce a Adama Malysze, a oba se nezávisle na sobě vyjádřili pozitivně pro myšlenku pořádání zimní olympiády. Uvítali by to i v Harrachově, který polští iniciátoři vidí jako dějiště olympijských soutěží ve skocích i při severské kombinaci. „Jakkoliv se nápad uspořádat olympijské hry v Krkonoších může zdát megalomanský, mně se líbí. Líbí se mi kuráž polských kolegů, kteří se nebojí za svůj nápad postavit. Líbí se mi, že do této akce chtějí vtáhnout i české sousedy," řekla starostka Harrachova Eva Zbrojová.

Harrachov i Ploc říkají olympiádě ano

Pavel Ploc, někdejší slavný skokan na lyžích a dnes poslanec dolní komory parlamentu, prozradil Deníku, že navrhoval Harrachov za dějiště olympiády již v roce 2007.

„Společně s přáteli ze sportovního prostředí jsme připravili pracovní materiál na uspořádání nenákladné zimní olympiády, převážně s využitím stávajících sportovišť. Centrem měl být Harrachov pro klasické lyžování, alpské disciplíny v Polsku a na Slovensku v Tatrách, biatlon v Novém Městě na Moravě. Byla to zejména reakce na nesmyslnou kandidaturu Prahy na letní olympijské hry," sdělil Pavel Ploc. Předložený materiál však měl jepičí život. „Z pozice předsedy sportovního podvýboru jsem na toto téma svolal podvýbor. Vím, že nebylo přijato žádné usnesení a nedostalo se to na školský výbor a dále ani na plénum Poslanecké sněmovny, takže to spadlo pod stůl," poznamenal.

Aktuální plán na hry v roce 2030 bude mít jeho podporu. „Od polské strany je to správná iniciativa, vycházející z lyžařské tradice Krkonoš. Především z hlediska ekonomických parametrů by byla nejefektivnější v historii zimních olympiád. Byl bych rád, kdyby se skákalo v harrachovském areálu. Tato akce by byla velkým přínosem, zejména v oblasti cestovního ruchu a sportu, pro naše obce a města v oblasti Krkonoš a Jizerských hor," vyjádřil se Pavel Ploc.

K české skokanské legendě se připojuje i ta polská, Adam Malysz, obrovská osobnost tamního sportu. „Je to vynikající myšlenka a budu ji podporovat. Myslím, že to je dobré pro sport, lidi v obou zemích i sportovce. Umím si představit, jak těžké bude myšlenku zrealizovat, proto vidím jako velice vhodné, aby se o ni usilovalo zároveň ve dvou zemích. V každém případě je to úžasná idea a budu se snažit, jak to půjde, abych pomohl. Olympiádu v Krkonoších bych si moc přál," řekl Deníku čtyřnásobný olympijský medailista a třetí nejúspěšnější skokan v historii Světových pohárů.

Rovněž město Harrachov řeklo nápadu ano. „Věřím, že při citlivém přístupu ke krajině a přírodě dojde k dohodě mezi budoucím pořadatelem i Správou KRNAP," poukázala na jeden z klíčových bodů starostka Eva Zbrojová. „Nápad uspořádat olympijské hry v Krkonoších přinese reklamu naší oblasti a pracovní příležitosti celému regionu.

Držím palce Szklarské Porebě a Karpaczi při realizaci projektu. Pevně věřím, že se na něm s oběma polskými městy budeme mít možnost podílet," prohlásila starostka Harrachova.