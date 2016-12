Harrachov ocenil své nejlepší sportovce

Harrachov – V místním Orea Resortu Sklář byli oceněni sportovci, kteří v roce 2016 úspěšně reprezentovali město v zimní i letní sezoně. Slavnostní vyhlášení ankety připravila komise RM pro sport školu a mládež ve spolupráci s Městským úřadem Harrachov.

Ocenění sportovci v Harrachově.Foto: archiv redakce

Pro letošní rok se nejúspěšnějšími sportovci stali: Jiří Konvalinka (žáci 11 a 12 let, skok + severská kombinace), Martin Slavík (žáci 9 a 10 let, skok + severská kombinace), Petr Šablatura (dorost ml., severská kombinace), Ladislav Horáček (dorost ml., skok + severská kombinace), Radek Rýdl (dorost ml., skok), Jan Vytrval (dorost st., severská kombinace), František Slavík (dorost st., severská kombinace), Lukáš Daněk (junior, severská kombinace), Adéla Chlupová (dorost, biatlon), Nella Benešová (žactvo, běh na lyžích), Mariana Grisníková (předžákyně, alpské lyžování), Viktorie Nela Lukášková (přípravka, alpské lyžování) a Adriena Michalková (žactvo, tenis). (har, to)