Harrachovem voněla česnečka. A to hned několik jejích variant

Harrachov - Kdo uvaří nejlepší novoroční česnečku? To si při druhém ročníku soutěže vyzkoušeli nadšenci v Harrachově.

K degustaci bylo připraveno několik variant oblíbené polévky, jak z klasického hovězího vývaru nebo či uzeného s kroupami, tak i netradiční vývar z oháňky s chilli. O tom, kdo ze soutěžících uvařil nejlepší česnečku, rozhodovali zájemci z řad veřejnosti. Pro ochutnávku a následné hodnocení vzorků česnečky bylo třeba si zakoupit lístek a po degustaci ho vhodit do jedné ze sklenic označených čísly 1 až 7. Hodnotitelé tak do poslední chvíle nevěděli, v které restauraci byla jaká polévka uvařena. Vítězem se nakonec stala Restaurace Terassa. Výherce získal putovní cenu v podobě skleněné vařečky, tedy Řád novoroční harrachovské česnečky, kterou pro tuto příležitost vyrobili v místní sklárně Novosad a syn. Předala ji harrachovská starostka Eva Zbrojová. Vybraná částka za soutěžní lístky, která činila 5.302 korun, poputuje dětem do harrachovské základní školy.