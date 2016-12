Hasiči našetřili na auto

Královéhradecko - Vánoční svátky sebou přinášejí také spoustu tradic a pověr. I když si to většina lidí nepřipouští a tvrdí, že žádné nedodržují, tak opak je pravdou. Nenajde se snad žádná rodina (pokud jim to jejich víra nezakazuje), kde by nebyl na Štědrý den ozdobený stromek a nerozdávaly se dárečky. Už to jsou jedny ze starých zvyků.