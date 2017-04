Hejtman pokácel v Trutnově strom

Trutnov - Česká lesnická akademie v Trutnově a Svobodě nad Úpou a Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. To byla místa úterní návštěvy hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána.

V učebně centra odborného vzdělávání v Horním Starém Městě si vyzkoušel na harvestorovém simulátoru, jak probíhá těžba dřeva. Při návštěvě kokpitu byl úspěšný, povedlo se mu pokácet strom. "Jste rozený operátor," chválil hejtmana Petr Červinka, který ho zasvěcoval do tajů těžařského trenažéru.

„Není to vůbec snadné. Klobouk dolů před pedagogy i studenty, kteří jsou díky simulátorům v reálném prostředí. Připomíná to práci pilotů, když se učí přistávat s Jumbo Jetem," sděloval hejtman poznatky z moderní učebny lesníků. Jejich simulátory skutečně mají co do činění s leteckým průmyslem, vedle 32 funkcí na ovládací páce patří k výbavě křeslo z tryskového letadla.

S vedením České lesnické akademie probíral historii školy, provozní záležitosti, mezinárodní spolupráci a potenciální rozvoj. „Škola je výjimečná, velkou historií i současností, a jsme rádi, že ji v kraji máme. Zaslouží si zřetelnou podporu, která je potřeba na technologie, aby mohla jít s dobou," řekl Jiří Štěpán.

Zároveň lesárně zaručil podporu při jednáních o rozšiřování školního polesí. „Velmi to podporuji, chceme České lesnické akademii v Trutnově zajistit rozvoj a výhled do budoucna. Je to ovšem dlouhodobější záležitost, týkající se majetkově Lesů ČR a Ministerstva zemědělství," upozornil hejtman Královéhradeckého kraje.

Odpoledne zamířil na setkání s ředitelem Krkonošského národního parku Janem Hřebačkou. Cílem byla spolupráce s Univerzitou Hradec Králové. „Ta by mohla probíhat s jednotlivými fakultami," uvedl.