Helikoptéra usazovala sloupy nové lanovky na Mísečkách

Špindlerův Mlýn /FOTO/ - Zásadní změna čeká letos lyžaře v Krkonoších. Skiareál Špindlerův Mlýn staví lanovku z Horních Míseček na Medvědín. Dosud tam jezdily jen vleky. Rozšíří i sjezdovku.

Tři a půl hodiny od sobotní půl osmé ráno stačilo jičínským specialistům, aby umístili čtrnáct sloupů na nové krkonošské lanovce. Dva z nich usazovali jeřábem, dvanáct pomocí helikoptéry, která nesla ve vzduchu nejprve 1,8 tuny vážící stožár a následně ještě dvoutunovou hlavu s kladkovými bateriemi, kterou na sloup připevnili montéři. Na podlaze vrtulníku přitom ležel navigátor, jenž průhledným okénkem určoval detailní směr pro umístění mohutné lanovkové podpěry.

Se stavbou nové lanovky, která citelně promění destinaci mezi špindlerovským Medvědínem a vítkovickými Horními Mísečkami, začal Skiareál 22. srpna vykopáním patek. Na Vánoce ji chce zprovoznit. Použije repasovanou čtyřsedačku, která jezdila do roku 2015 ve Svatém Petru. Nyní tam vozí návštěvníky hor na Pláň moderní šestisedačková lanovka s vyhříváním a kapotou, uvedená do provozu 11. prosince 2015. Čtyřsedačka, která letos přejde na Horní Mísečky, tam sloužila 23 let. Naposledy jela v srpnu 2015. Hned následující jaro začala její kompletní rekonstrukce. „Obnova se týkala téměř všech částí lanovky. Měnili jsme všechny opotřebované díly a některé úseky vyměnili kompletně za nové, jako například hlavní elektromotor. Nové bude i čalounění sedaček a nástupní brány,“ upřesnil ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn Čeněk Jílek.

ÚPLNĚ JINÉ LYŽOVÁNÍ

Jednu čtvrtinu výstavby nové lanovky mají na Mísečkách za sebou, v dalších fázích přijdou montáže horní a dolní stanice, pokládání kabelů po celé délce trasy a především uvedení chodu lanové dráhy. „Děláme všechno pro to, abychom do 20. prosince lanovku zprovoznili a lidé se mohli na ní svézt během vánočních svátků,“ prohlásil Zdeněk Spilka, vedoucí provozu v lokalitě Horní Mísečky – Medvědín. Lyžaře tam čekají zcela zásadní úpravy. „Změní se celá koncepce lyžování a pohybu na Mísečkách. Lyžaři se rozprostřou do mnohem většího prostoru,“ upozornil Spilka a pokračoval: „Úplně se změní systém přepravy, trasa vede jiným směrem. Dosud se přestupovalo přes dva vleky. Teď už lidé nebudou muset přestupovat v polovině kopce. Nasednou na lanovku a pojedou v kuse až nahoru.“

INVESTICE 50 MILIONŮ

Skiareál Špindlerův Mlýn investoval do výstavby nové lanovky z Horních Míseček na Medvědín 50 milionů korun. „Oblíbená sjezdovka Machytka se navýší o 1,5 hektaru,“ přidal informaci ředitel Skiareálu Čeněk Jílek. „Rozšíříme jak její horní, tak i dolní část a zásadně tak zlepšíme její propustnost. Kvalita lyžování na Horních Mísečkách se zvedne zásadním způsobem. Naší snahou je vytvořit z této lokality vyhledávaný prostor pro začátečníky a rodiny s dětmi,“ řekl Jílek.

Původní lyžařské vleky M, M1 a M2 zůstanou, odstraněn bude vlek Machytka (L). „Díky nové lanovce zjednodušíme návštěvníkům jízdu z parkoviště na Medvědín, zkrátíme dobu odbavení a celkově jim nabídneme podstatně větší komfort jak přepravy, tak lyžování,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.