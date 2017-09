Herec Jašków propadl z chemie na trutnovském gymplu. Na Děvín jezdí pořád

Pec pod Sněžkou - Herec Robert Jašków si sobotní týmovou soutěž ve vaření gulášů viditelně užíval. Aby ne, byl doma. V Peci pod Sněžkou vyrůstal. „Žil jsem v Peci 23 let, až pak jsem šel za prací do Prahy,“ prozradil. Narodil se v Trutnově, kde také chodil na gymnázium. „Pět let. Propadl jsem totiž ve třeťáku z chemie,“ prásknul na sebe.

PĚTKA Z CHEMIE NASTARTOVALA KARIÉRU

Opakování ročníku mu paradoxně pomohlo do života. Přivedlo ho k divadlu. „Díky tomu dělám práci, které se věnuji,“ potvrdil. „Všechno jsem totiž uměl, kopal jsem se do zadku nudou. A tak jsem se začal věnovat ochotnickému divadlu. Ve skupině, která se utvořila kolem kapely Tsunami, a recitaci. Tam se to rozjelo,“ zavzpomínal. S chemií bojoval od začátku.



„S paní chemikářkou Súkeníkovou jsme hned v prváku vykopali válečnou sekeru. Bylo jasné, že s touhle paní nemám šanci bojovat a v některém ročníku neprojdu. Zpětně toho nelituji,“ poznamenal herec, známý například ze seriálů Expozitura, Nemocnice na kraji města po dvaceti letech či Ulice.

Velmi silné pouto ho váže k Peci pod Sněžkou. „Je nezlomné a nezpřetrhatelné,“ zdůraznil Robert Jašków. „Jak to jde, zamířím do Pece, kde mám stále zázemí a spoustu přátel. Pořád mám také možnost jezdit na gympláckou chatu Děvín nad Modrým dolem, kde jsem návštěvníkem jednou, dvakrát do roka,“ řekl. Dalším místem na Trutnovsku, kam se vydává, je Dvůr Králové. „Máme tam rodinnou chalupu. Dovedl bych si představit jezdit tam častěji, kvůli pracovnímu vytížení to ale nejde.“



BÁJEČNÁ ZÁBAVA BEZ MICHELINSKÝCH HVĚZD

Do sobotního Krakonošova guláše se zapojil potřetí. „Je to vždycky zážitek pro nás a hlavně lidi, co přijdou. Pro život a soudržnost Pece je taková akce velice dobrá a přínosná věc,“ upozornil jako místní patriot na význam tradiční události. Od rána musel přiložit ruku k dílu a naoko se zlobil na svého šéfa z Jeleních luk. „Všechno jsme si museli připravit sami a pan Říha to jen přijel kontrolovat,“ povídal rozverně. „My zase hlídáme, aby nám to nezkazil, protože děláme recepturu, vaříme, topíme, mícháme. Prostě naše role s kolegou Tomášem Pavelkou je zcela zásadní,“ smál se.

Recept, jaký herecký tandem použil do sobotní kuchařské soutěže, nechtěl prozradit za žádnou cenu. „Do každého guláše přidáváme tajné přísady, které nikdo nesmí znát. Naopak my chodíme očumovat, co tam dávají kolegové,“ popisoval týmovou strategii. Vážně už pak dodal: „Vyhrát je pěkné, ale nikdo to na výhru vyloženě nerve. Funguje tady kolegialita, žádná řevnivost. Vzájemně si pomáháme, když chybí prkýnko, kus masa nebo feferonka. Děláme si z toho legraci a je to báječná zábava. Michelinské hvězdy se tady nerozdávají.“



Jaký je Robert Jašków kuchař? „Vařím doma rád a často. Nejraději špagety a těstoviny. To je jídlo, které jsem jedl nejčastěji v životě. Rychlý a dobrý, můžete do nich dát všechno od tuňáka přes rajčata, šunku, sýr, po smetanu a brokolici. Cokoliv,“ odpověděl trutnovský rodák, jemuž pětka z chemie nastartovala hereckou dráhu.