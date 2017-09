Hložek junior převzal v Trutnově Toyotu

Trutnov - Automobil od generálního sponzora soutěže Muž roku 2017, Autostylu Trutnov, převzal v pátek odpoledne na dobu jednoho roku vítěz klání Matyáš Hložek. Syn slavného zpěváka si vítězný titul užívá již od konce srpna, kdy se soutěž v Náchodě uskutečnila.

Třiadvacetiletý mladík upoutává pozornost svým vypracovaným tělem. Věnuje se manažerským studiím a působí jako fitness trenér. Aktivně se také ještě do loňského roku zabýval hokejem. „Hrával jsem za Slávii, ale třeba i za alpský tým v Rakousku. Hraji i fotbal, boxuji, denně jsem ve fitku,“ prozradil na sebe.



Jablko od stromu sice padlo trochu dál, ale není všem dnům konec. V pátek se totiž Matyáš Deníku svěřil, že rád zpívá. Své pěvecké kvality koneckonců již prezentoval při jedné ze soutěžních disciplín. Stanislav Hložek s manželkou Alenou do Trutnova syna doprovodili.

A protože zpěvák slaví v sobotu narozeniny, dostal v Trutnově od pořadatele soutěže Davida Novotného a jeho spolupracovníků dort. Ze synova úspěchu má radost. „Díky klání jsem byl několikrát v šoku. Poprvé, když jsem se dozvěděl, že se Matyáš přihlásil, pak když postoupil, a nakonec, když soutěž vyhrál. Říkal jsem si, že když se jmenuje Hložek, tak to nemůže vyhrát, protože by si všichni mysleli, že jde o protekci. Ale bylo tam 98 porotců, takže každý pochopí, že to protekce nebyla,“ komentoval synův úspěch Standa Hložek.

Na moderní Toyotu se nositel titulu těšil tak, že přiznal, jak několik nocí měl u postele maketu klíče, kterou dostal už na pódiu. „Jezdím rád a hodně, mám za sebou spoustu kilometrů,“ smál se Matyáš, když od předsedy představenstva Autostylu Jana Kranáta přebíral ten pravý klíček od Toyoty, ozdobené obrovskou mašlí.

„Musím přiznat, že mít titul Muž roku je moc hezký pocit. Už jsem točil nějakou reklamu, zvou mě na různé akce, byl jsem v show u Jana Krause a čeká mě příprava na klání, které se uskuteční zřejmě někde v Asii,“ dodal Matyáš. „Nejbližší reprezentací České republiky bude Matyášova účast na Mister international v prosinci nebo lednu. Je tam zastoupeno kolem padesáti států,“ potvrdil prezident soutěže Muž roku David Novotný.

"Čeští vítězové si tam nevedou vůbec špatně. Martin Gradavský byl druhý, Antonín Beránek pátý, Jakub Kraus také pátý. Celkově mají kluci v zahraničí úspěchy. Například na Man of the Europe Muž roku v Indonésii byl Lukáš Lesák třetí. Je to pro naši soutěž velký úspěch," uzavřel David Novotný.