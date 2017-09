Hokejový zápas překazilo prasklé vodovodní potrubí

Trutnov - Práce na rekonstrukci ulice, která vede kolem trutnovských sportovišť, způsobila včera komplikace. Dokonce se kvůli nim neodehrál první hokejový zápas mezi Trutnovem a Bílinou.

Ilustrační fotoFoto: Archiv VAK

"Stavaři při prováděných pracích snížili zhruba o metr do hloubky povrch a použili vibrační válec. Zhruba půl metru pod tím máme položeno vodovodní potrubí z PVC a to nevydrželo a prasklo. Chlapi už na tom ale dělají a do hodiny budeme vodu zase napouštět," uvedl ve čtvrtek po desáté hodině ráno vedoucí trutnovského provozu VaK Josef Valkoun. Ve středu odpoledne se bez vody kvůli havárii ocitl trutnovský zimní stadion.

"Mělo se hrát mistrovské utkání, které se muselo odložit. Bez vody se hokejisté neobejdou. Bílinští už byli na cestě, skoro před Trutnovem. Kluby se teď musí dohodnout na náhradách a nalézt náhradní termín," řekl k události vedoucí provozu zimního stadionu Jaroslav Minárik. Čtvrteční školní bruslení na zimáku ohroženo není. "Škola půjde na led, pro ni to řízneme na sucho, to je v pohodě," podotkl vedoucí provozu.