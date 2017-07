Holínky a vidle? Jasně, ale spíš výjimečně

Trutnov - Propagace zemědělství, jaká nemá v regionu obdoby. I tak se dá označit dnešní osvětová akce, které se konala v areálu Farmers ve Voletinách. Dvanáct set dětí díky ní poznalo zblízka, jaké skutečně je české farmaření.

Hodně si lidí si myslí, že zemědělství je nemoderní a že k němu patří holínky a vidle. Svobodný sedlák, farmář a majitel firmy Lubomír Burkoň ukazuje, že je to jinak. „Jasně že k zemědělství patří holínky a vidle, ale dnes už jsou spíš výjimečné," směruje davy školáků ke kravínu. Je v něm uklizeno a čisto, takže ho lze projít v sandálech, aniž by člověk do „něčeho" šlápnul.

Další mýtus se týká krav. Nejsou kupodivu fialové, jak dětem ukazují reklamy. Dávají mléko, což podle bezprostředních reakcí rovněž řada dětí netušila. „Mysleli, že mléko vzniká v mlékárně. Nenapadlo je, že je od krávy. Stejně tak někteří nevědí, že hovězí maso je z býčka," říká Burkoň.

Osvětová akce*do farmářského areálu dnes dorazilo 1200 školáků

*o ně a dalších 40 VIP hostů se staralo 29 zaměstnanců

A posílá děti na pole, kde jsou vystavené traktory. Nevypadají jako stroje, kterými se jen sklízí krmení. Jejich kabiny připomínají pulty raketoplánu – téměř všude jsou joysticky, tlačítka, displeje a počítače. „To není, jako před čtyřiceti lety. Já si v nich připadám jak blbec. Chce to vzdělané a šikovné lidi," směje se nejznámější farmář v regionu.

Školáky, kteří už prošli celý areál, láká na jogurty a párky, které pocházejí z jeho vlastní mléčné a masné výroby. „Ochutnají pořádné, čerstvé jogurty ze syrového mléka. Někteří takové ještě nikdy nejedli," poukazuje Burkoň.

Farmaření propaguje mezi školáky už sedmnáct let. A podle všeho úspěšně. Z chlapců, které se na osvětové akci Farmersu objevili jako jedni z prvních, u něj dnes dva jezdí s traktorem. „Vždycky si říkám, že kdyby přišel jeden z tisíce, tak to bude fajn. Takže ti dva potvrzují, že to nese výsledky," libuje si.

Podle něj už dnes neplatí ani dogma, že se u zvířat pracuje od nevidím do nevidím. „Sedlačina má prostě svoje kouzlo. Člověk se může realizovat, je blízko přírodě, i když někdy musí trochu zabojovat, mnohdy spíš sám se sebou," dodává Burkoň.