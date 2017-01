Horní Malá Úpa vítá olympiádu

Malá Úpa - Speciální olympiáda mentálně postižených sportovců startuje dnes v Malé Úpě.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Krkonošská obec Malá Úpa leží v nadmořské výšce 1050 metrů a tento týden se v ní sejde více sportovců než kolik má stálých obyvatel. Těch je 144. Na zimní hry speciálních olympiád dorazilo při včerejší prezentaci 215 závodníků a členů doprovodu. Zázemí najdou v pěti místních ubytovacích zařízeních.

Od pondělí do pátku budou usilovat zástupci 29 oddílů z celé republiky o medaile v běžeckém a sjezdovém lyžování a jízdě na snowboardu. Nejde o žádný čajový dýchánek a vyvětrání na horském vzduchu. Mezi účastníky najdeme i několik vítězů Světových her, mimo jiné i z Lánova či Skřivan, které se konají každé čtyři roky. Ty nejbližší budou v únoru v Rakousku. Vydat by se na ně mělo 25 sportovců, kteří se představí v Malé Úpě. „Zimní olympiáda má letos 26. ročník a pokaždé se konala v Malé Úpě. Jsme tu rádi a spokojeni," říká vedoucí organizačního týmu Boris Ševčík z Českého hnutí speciálních olympiád. Jeho čestným předsedou je Vlastimil Harapes. Známý herec a tanečník obvykle dekoruje ty nejlepší. „Letos nedorazí, není to možné. Bohužel je v nemocnici," lituje Ševčík.

Zimní hry jsou určeny pro mentálně postižené sportovce, děti i seniory. „V akci budou osmileté děti i závodníci, kterým je přes padesát," upřesňuje. „Olympiáda má pro ně velký význam. Získávají větší sebedůvěru a překonávají překážky. To je ostatně dobré i v běžném životě," dodává.

V akci se předvede řada Východočechů, z Hradce, Skřivan, Dolního Lánova, Slatiňan či Bystrého.