Horští záchranáři trénovali na laviny

Špindlerův Mlýn – Jak praktickou část v terénu, tak i teoretickou s přednáškami absolvovalo od úterý do pátku ve Špindlerově Mlýně pětatřicet horských záchranářů. Dvacet z nich bylo z Krkonoš. Horská služba organizovala výcvik jako přípravu na prahu zimní sezony.

„Výcvik se koná každoročně ve Špindlu. Krkonoše jako největší oblast má i největší počet sezonních zaměstnanců, a tak je nejjednodušší to udělat tady," sdělil Deníku Pavel Jirsa, zástupce náčelníka Horské služby Krkonoše. Do největších českých hor se sjeli záchranáři i z dalších šesti oblastí Horské služby v České republice, tedy Orlických hor, Šumavy, Jeseníků, Beskyd, Jizerských hor a Krušných hor.

„Členové Horské služby, kteří jsou zaměstnanci jen v zimním období, musejí být připraveni pro všechny eventuality, které mohou přes sezonu nastat. Proto mají v programu jak teoretickou část, tedy přednášky, tak praktický výcvik v terénu," upřesnil Pavel Jirsa.

Přednášky se týkaly zdravovědy a i v jejich průběhu prošli záchranáři praktickým nácvikem modelových situací. V terénu nacvičovali vyhledávání osob v lavinách pomocí lavinových vyhledávačů a lavinových sond a také nezbytný pohyb pomocí GPS.

Výcvik ve Špindlerově Mlýně zakončilo včerejší školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách i nad volnou hloubkou, doplněné testem.

„Vše, co bylo naplánovalo, se splnilo," pochvaloval si průběh výcviku zástupce náčelníka Horské služby Krkonoše. „Ve čtvrtek jsme dělali terénní věci, vyjeli jsme na Mísečky, a vyrazili směrem k Medvědínu. Hodně jsme se věnovali lavinové problematice. Všichni se vrátili, dorazili na večeři, takže všechno v pořádku," hlásil s úsměvem Pavel Jirsa. „Ne ve všech pohořích se setkávají s lavinami, ty jsou u nás v Krkonoších, potom už jedině v Jeseníkách. Jinak už jen v případě opravdu velkého množství sněhu," poznamenal.

Jak probíhá takové cvičení?

„Cvičí se ve volném prostoru, udělá se úsek, který se pošlape, vytvoří se umělá lavina, provádí se sondování. Vytvoří se rojnice v ohroženém prostoru, podle počtu lidí a šířky laviny se postupuje a píchá se do sněhu. Takhle se to trénuje," objasnil.

V úterý byly na programu přednášky ze zdravovědy, teoretická příprava na GPS. Ve středu nácvik modelových situací ze zdravovědy. „Třeba resuscitace, poranění pacientů, vyprošťování ve složitých terénech. Jak je správně polohovat, jak je správně vytahovat. Nebo jak reagovat, když se někdo zraní na sjezdovce nebo z ní vypadne do lesa, což se taky stává," přiblížil program Pavel Jirsa.

Klíčová je souhra s kolegy, říká záchranář Robert HýčaMezi pětatřiceti účastníky výcviku Horské služby nechyběl ani záchranář Robert Hýča z Pece pod Sněžkou.

„Bylo to výborné, hodně nám to dalo. Určitě nám to velmi pomůže do dalšího rozvoje naší profese před zimou," podělil se o dojmy bezprostředně po skončení výcviku ve Špindlerově Mlýně. Během něj záchranáři trénovali teorii, například zdravovědu, i praxi v krkonošském terénu. „Výcvik se koná každý rok, ale pokaždé to je velký přínos, vždycky nám to dá něco nového. Z každého dne si člověk něco vezme," řekl Hýča.

Za zásadní záležitost pro úspěšné fungování horských záchranářů považuje spolupráci s kolegy. „Souhra, to je nejvíc. Je opravdu velmi důležité, když se máte na koho spolehnout a každý ví, co má dělat," zdůraznil. Na horách již vypukla lyžařská sezona, a tak se dá očekávat, že Horská služba bude v plné permanenci. Ostatně i kvůli tomu se výcvik konal. „Bylo by dobré, aby lyžaři respektovali pokyny, jak se chovat na sjezdovkách a hlavně nepřeceňovali síly. Lyže jsou dneska rychlé a v mžiku se může něco přihodit," varoval horský záchranář Robert Hýča.

