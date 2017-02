Hory lákají. Sčítače chrlí miliony

Trutnovsko - Krkonoše rok co rok přilákají miliony návštěvníků. Jen na přístupech do první zóny národního parku zaznamenají sčítače ročně 1,4 milionu lidí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Braun

Kam jezdí v České republice nejvíce lidí? Jasně že do Prahy, kam v roce 2015 (údaje za rok 2016 budou k dispozici až v květnu) dorazilo podle údajů agentury CzechTourism 6,57 milionu turistů. Na Pražský hrad jich zavítalo 1,876 milionu, lanovkou na Petřín se svezlo 1,479 milionu.

Nejvíc v Praze



České hrady a zámky navštívilo podle čerstvé statistiky v uplynulém roce 5,6 mil. návštěvníků, nejvíce (426 tis.) přišlo do Českého Krumlova. Do Prahy zamířilo v roce 2015 6,57 mil. turistů, na Pražský hrad 1,875 mil. a na Petřín 1,479. Kvalifikovaný odhad návštěvnosti Krkonoš se pohybuje mezi 5 a 6 miliony.

A kolik jich jezdí do přírody? Dají se údaje také zaznamenat? Podle Správy Krkonošského národního parku ano. A čísla jsou velice zajímavá. Správa má po celých Krkonoších nainstalováno 27 sčítacích zařízení. Jedenadvacet z nich sleduje pouze průchody pěších návštěvníků, a to zejména na hranici I. zóny KRNAP. Některé z nich navíc zaznamenávají i průjezdy cyklistů a osm z nich sleduje průjezdy automobilů. „Tyto sčítače nám poskytují zajímavá data pro management cestovního ruchu v Krkonoších. Je pochopitelné, že snad každý návštěvník chce vidět pramen Labe a Sněžku," uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Hory lákají. Krkonošské sčítače chrlí milionové údaje

Krkonošský národní park se může celkově pyšnit podle kvalifikovaného odhadu roční návštěvností pět až šest milionů lidí, což ho řadí mezi nejnavštěvovanější evropské národní parky. Nejvyhledávanějším místem jsou Sněžka a pramen Labe. „Ale praxe ukazuje, že neuvěřitelně zatížená je také I. zóna KRNAP a tlak na její využití je každým rokem vyšší a vyšší," upozorňuje ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Z dat ze sčítačů je patrné, že nejvytíženější vstupy do I. zóny jsou Jelenka, Obří důl – Kovárna a Růžohorky. Tedy všechny přístupové cesty na Sněžku. Dále to jsou chalupa Na Rozcestí a v západních Krkonoších hrana Labského dolu a mohyla Hanče a Vrbaty," upřesňuje Hřebačka. Statistika také prozradila, že nejoblíbenějším dnem turistů z pohledu návštěvnosti je sobota, 90 procent z nich se na cestě pohybuje mezi 10. a 16. hodinou. „Ukazuje se, že většina návštěvníků chce vidět to „nej" z Krkonoš. Ve skutečnosti jsou pak ale často zklamaní tím, jak moc lidí potkávají. Přitom jsou v horách místa krásná a velmi zajímavá, kde stěží narazíte na turistu," připomíná Hřebačka. Z cest, které jsou sledovány sčítači, patří mezi nejméně frekventované ta, jež vede údolím Bílého Labe.

„Některé nižší části hor jsou pak turisty doslova opomíjeny. Proto se v propagaci chceme zaměřit na zviditelnění turistických cílů v těch partiích, které jsou stranou zájmu. Ve výsledku by se nám tak mohlo podařit odlehčit přetíženým hřebenům," uvažuje ředitel Hřebačka.

Spokojený naopak může být s rostoucím zájmem o krkonošská muzea a infocentra. Podle údajů agentury CzechTourism bylo dokonce Krkonošské muzeum KRNAP ve Vrchlabí sedmým nejnavštěvovanějším místem Královéhradeckého kraje za rok 2015.