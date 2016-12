Hory se zaplňují, podmínky se mají zlepšit

Krkonoše - O ideálním počasí během vánočních svátků se v horských střediscích rozhodně mluvit nedalo.

DO TERÉNU vyrazili i milovníci běžeckého lyžování. Nemusí ani na hřebeny. I Vejsplachy ve Vrchlabí jsou vysněžené.Foto: Jiří Novák

Napadlo 20 cm nového mokrého sněhu. Na závětrných stranách a žlabech je ho uloženo větší množství. Po sněžení však začalo pršet. Teploty se pohybovaly kolem nuly a včera spíše několik stupňů nad bodem mrazu. Byl vyhlášen první stupeň lavinového nebezpečí. Přesto se nejvyšší české hory začínají zaplňovat a vlekaři nabízejí k provozování zimních sportů vše, co je možné v rámci dostupných podmínek. Sněhu je na sjezdových tratích v největších střediscích od 30 do 60 centimetrů, na Černé hoře dokonce do 80 centimetrů. Včera ve vyšších polohách hor panovala silná mlha s viditelností do 50 až do 200 metrů, ale lyžovalo se téměř ve všech známých skiareálech.

Jako každý rok se stane následující období tím nejexponovanějším v sezoně. Slavit Silvestra v horské přírodě či třeba jen penzionu nebo hotelu stále láká. Meteorologové předpovídají smíšené přeháňky a postupné ochlazování. Konec roku by se tedy mohl lyžařům vydařit.