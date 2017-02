Hranici půl milionu hostů zoo vloni překročila o 38 tisíc

Dvůr Králové - Vzrůstající trend počtu návštěvníků v zoologické zahradě vloni pokračoval. Také sezona 2016 potvrdila, že je dávno již zažehnaná návštěvnická krize, která vrcholila rokem 2012.

Městečko TiébéléFoto: ZOO/Simona Jiřičková

Zoo Dvůr Králové navštívilo celkem 538 tisíc návštěvníků, o 34 tisíc lidí více než v roce předešlém. Zahradě to znovu zajistilo primát nejnavštěvovanějšího turistického cíle v Královéhradeckém kraji. Navíc v době, kdy slavila 70. výročí od založení. „Po devíti letech se nám podařilo překonat znovu hranici půlmilionové návštěvnosti, to považujeme za velký úspěch. Pomohlo k tomu příznivé počasí, ale i velké akce, které se během roku v zoo konaly," řekla Andrea Jiroušová z královédvorské zoologické zahrady.

Velkému zájmu se opět těšil letní africký festival, během kterého je v zahradě připravený bohatý doprovodný program, děti zase rády uvítaly podzimní týden duchů. Premiérově v zoo proběhly také vánoční trhy, během nichž zahradu navštívilo více než šest tisíc lidí. V letošním prosinci by se tato událost měla opakovat. Lidé se tak opět mohou těšit na směsici tuzemských i afrických výrobků. Na jubilejní rok se bude v zoo vzpomínat také díky mnoha investicím. Zahrada vybudovala nový vjezd do safari, do nové expozice se přesunuli nosorožci, atraktivním místem se ale stala také replika západoafrického městečka Tiébélé.

Návštěvnost zoo za poslední léta

2012 - 370 tisíc

2013 - 408 tisíc

2014 - 464 tisíc

2015 - 494 tisíc

2016 - 538 tisíc