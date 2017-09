Hřiby jako za Mrazíka. Celý region má houbovou sezonu

Trutnov - Také východní Čechy žijí houbařením. Z lesů lidé odcházejí s plnými koši.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Paní Jana z Hajnice včera dopoledne šla po hlavní silnici s dvěma plnými koši hub. Jakoby tím demonstrovala náladu na vesnicích v posledních dnech.

„Nepamatuji takovou úrodu. Nosím z lesa plné koše opravdu každý den. Dávám je do sušičky, dělám z nich topinkovou směs a zavařuji. Těch receptů je hodně,“ loučí se důchodkyně. Dodává, že se nemůže nechat meškat, protože spěchá zpátky do lesa.

Houbové hody souvisí hlavně s počasím. „Nemáme vysoké teploty s velkými výkyvy, žádné třicítky, které houbám škodí. A hlavně prší, a to vždycky hodně pomůže,“ usmívá se mykolog Petr Kuráň ze Žacléře. Jen při procházce městským parkem prý nedávno našel až 30 druhů hub.

Podobnou nadílku odborníci pamatují naposledy před třemi lety. Letošním unikátem je prý ale hlavně termín. „V září chodí lidé do lesa mnohem častěji než třeba v listopadu, kdy houby rostou obvykle víc. Proto je teď pro veřejnost asi čitelnější, že je hub opravdu hodně,“ myslí si Petr Kuráň. „I tak jsou ale extrémy. Vím o lese, v němž rostou houby na každém kroku, o tři kilometry dál už ale na žádnou nenarazíte,“ doplňuje.

Z lesů v posledních dnech lidé nosí skutečně unikáty, především co se rozměrů týče. „O pýchavkách obrovských je známé, že jsou opravdu velké. Lidé mi posílají opravdu unikátní kousky. Tahle houba může mít po obvodu klobouku až metr, to je opravdu hodně. Ale i bedly dorůstají velkých rozměrů,“ říká Petr Kuráň.

S houbařskou vlnou narostl i počet výstav. Ty slouží k prohlubování znalostí lidem, kteří milují houbařské pátrání v lese. Právě na výstavách mohou získávat informace o jednotlivých kusech. Jednu z nich hostí příští pátek a v sobotu Dvůr Králové. „Na světě květin v Trutnově jsme měli 143 druhů hub. Věřím, že ve Dvoře Králové tohle rekordní číslo ještě překonáme,“ věří Petr Kuráň, který v Trutnově vede i mykologický kroužek pro děti.

Jak předcházet omylům?



Podle odborníků mají houbaři dbát především na znalost hub. „Pokud si někdo není jistý, houbu by měl vyhodit. A nebo se zeptat na některé z výstav nebo i na sociálních sítích. Třeba na Facebooku teď funguje skvělá poradna od odborníků z Hradce Králové. Jsou opravdu fundovaní,“ napovídá mykolog Petr Kuráň ze Žacléře. „Lidé by měli houby vydloubnout z půdy celé, ne je odřezávat. Pak se lépe analyzují. Lehce si totiž spletete muchomůrku třeba i se žampionem. Omyly se stávají, lidé by si měli dávat pozor. Základním pravidlem je kontrolovat houby i před jídlem a pokud je cokoliv podezřelé, neměli by ji bez odborné pomoci jíst,“ dodává Kuráň.